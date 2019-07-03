[限時免費] 查看你的一生還有多少「剩餘電量」，珍惜時光的提醒器（iPhone, iPad）

「剩餘電量」的開發者把人的生命比喻成一顆電池將這顆電池用盡也就代表了你的一生。將看不見的時間具體化為電池電量讓你可以更容易了解時間的逝去，

提醒我們該珍惜時光去陪伴重要的人去完成未完成的夢想。

將生日與性別輸入後程式會自動取用男女的平均壽命來做為計算的依據完成建立就會像顯示電池電量的方式來呈現你生命電量的剩餘 % 數並計算出預計可用的剩餘天數與年數讓你參考。

除了計算自己的剩餘電量外也可以輸入家人或朋友的甚至是心愛的寵物狗狗或貓咪也能一併記錄在程式中不過狗狗或貓咪的平均餘命是以 10 歲來計算覺得不夠的話可自行手動修改若家人比較長壽已超過國人平均餘命也同樣可以手動修改加長預期壽命的歲數。

另外程式還有提供「目標」設定的功能可以將你的人生目標以階段性的方式記錄下來例如在 20 歲前想要環島一圈；30 歲前要去超過 5 個國家；35 歲前要成家立業……等可將這些目標設立在程式中並可時時檢視、提醒自己目標尚未完成必需繼續努力唷！

想知道自己的一生還有多少「剩餘電量」嗎？快下載來計算看看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 剩餘電量

剩餘電量 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Zhuhai Poge Technology Co.,Ltd.

Zhuhai Poge Technology Co.,Ltd. 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「剩餘電量」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 點擊「加入新生命」即可輸入名字、生日與性別選擇「性別」與「關係」後下方的「預期壽命」就會自動更新如果覺得不 OK 也可以點擊「修改」自行設定。

第2步 輸入完成後按下「V」就能看到計算後的結果包含生命電量百分比、預計可用天數與年數。

第3步 點擊右下角的按鈕可切換到列表就能看到所有建立的家人與朋友的剩餘電量。

第4步 點擊右上角的按鈕可進入「人生目標」列表點擊「加入目標」即可將自己的目標一一設定進去。

第5步 設定歲數並輸入目標後點擊右上角的「V」即可儲存在列表中就能依歲數看到所設定的目標。若已錯過歲數且未完成目標就會顯示「紅點」並標示出已過去多久時間。

第6步 而完成目標時就可以將小白球往右側拉就能看到像右圖撒花慶祝的畫面並會為你記錄下完成的年份。

第7步 如果有需要修改或刪除可在列表上向左滑動即可喚出功能按鍵。另外若有已過往的家人、朋友或寵物想紀念的話也可以在輸入時將「預期壽命」修改為過往時的歲數程式就會以「已經關機」的方式來呈現。