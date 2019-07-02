[限時免費] Simple Repeat Timer. 可無限循環、最多可設 3 段時間的計時器（iPhone, iPad）

基本上每支手機都有內建倒數計時器的功能但通常功能就是很基本設定時間後，

結束時會提醒一下然後就會停止動作如果你需要的是一個可以自動重覆循環提醒的倒數計時器就可以來參考這款「Simple Repeat Timer.」。

它就如同名稱一般是個簡單設定就能重覆運行的倒數計時器每一組循環最多可設置 3 段不同的時間每段最長可設置 60 分鐘最短 1 分鐘啟用後就會開始倒數時間到時會發出簡短的提示音接著就會再繼續重覆計時或進入下一段時間。

除了預載的幾組時間主題可選用外使用者也可針對自身的需求設定不同的時間組合並可自由命名之後就能隨點即用不需再重覆設定。如果有連上網路的話還能參考並下載其他使用者的時間設定。用途則相當廣泛健身、讀書、工作、遊戲……等任何需要倒數計時的場合都可以派上用場哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Simple Repeat Timer.

Simple Repeat Timer. 軟體語言： 英文

英文 開發人員： abiem LLC

abiem LLC 官方網站： http://www.thetimerapp.com/

http://www.thetimerapp.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Simple Repeat Timer.」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟時會有簡單的說明向上拖曳就能自訂計時器的時間最長 60 分鐘。

第2步 設好時間後點擊畫面任一處即可開始倒數。若是常用的時間可點擊前方的「＋」命名後儲存。點擊右下角的「＋」則可新增下一段時間最多可設定 3 段。

第3步 點擊右上角的圖示可進入計時器列表在「My timers」裡有預載一些時間組合可使用剛剛儲存的計時器也會保留在這裡點擊就能取用。

第4步 連網狀態下切換到「World timers」就可以看到其他使用者所設定的計時器組合看到合用的就能點擊右側的「↓」下載回來使用。點擊上方的「齒輪」可進入設定選擇提示音的強度。

第5步 計時器運行中隨時可點擊停止或是雙擊重新開始。在左上角會顯示已重覆循環的次數。