莫扎特效應！「古典音樂腦」用音樂提高專注、加強學習力！（iPhone, Android）

有聽過「莫扎特效應」嗎？在國外學者所發表的一篇《音樂與空間推理的表現》（Music and Spatial Task Performance）文章中指出聆聽「莫札特 D 大調雙鋼琴奏鳴曲」後能提高受測者的智商讓大腦變得更聰明。雖然這個研究後來似乎已被推翻，

但信者恆信。

不過無論「莫扎特效應」是真是假有效還是無效聽美妙的音樂總是能為心靈帶來撫慰的效果這款「古典音樂腦」中就收錄了包含巴哈、莫扎特、貝多芬、帕海貝爾、布拉姆斯等音樂家的曲目共 12 首並可搭配自然的環境音來收聽像是河流、蟋蟀、夜鶯、白噪音……等在學習或是睡前聆聽都是很不錯的。

程式有提供定時器可使用但免費版本有些使用上的限制僅開放前 5 首音樂可免費收聽以及 2 款的環境音可試用外在定時器的設定上也只能最多設置 20 分鐘的播放時間但其實 20 分鐘也是個很適當的長度還記得前幾篇文章提到的「20-20-20 法則」嗎？當音樂停下來時順便給自己一個短暫的休息後再繼續努力也是很剛好的哦！若不想受限的話可再考慮其所提供的付費方案就能依需求來做設定了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 古典音樂腦

古典音樂腦 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Rehegoo SP. Z O.O.

Rehegoo SP. Z O.O. 官方網站： https://www.rehegoo.com/index.html

https://www.rehegoo.com/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後可點擊左上角設置「定時器」免費版最多可設置 20 分鐘。點擊「雲」可設定環境音。下方則是曲目列表如果希望從某一首曲子開始可在其左下角標示「星號」最後點擊右上角的按鈕即可開始播放音樂。

第2步 也可以點入單一首曲目各別設定音樂與環境音的音量大小點擊播放鍵就能開始播放。但是單曲播放就沒有定時器可以使用。