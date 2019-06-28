[限時免費] The Tea App 好精緻的泡茶步驟教學（iPhone, iPad）

喜歡喝茶但是當自己泡茶時味道總是覺得差那麼一點嗎？除了去找個老師好好學習外也可以下載這一款限時免費中的「The Tea App」。

它是一個關於茶的應用程式，

準備了九種主要的茶葉種類包含綠茶、紅茶、白茶、煎茶、烏龍、普洱、阿薩姆紅茶、大吉嶺茶與抹茶每款茶葉都有相關的介紹與使用不同沖泡方式的步驟教學對喜歡喝茶的朋友來說是非常不錯的學習管道。

程式在介面上設計的相當精緻、有質感透過茶類的介紹可以更多了解它們一些包含茶葉的起源、特色以及飲用上要注意的地方並提供適合的沖泡方式搭配影片與文字說明可以更加理解沖泡的步驟。

另外也有針對各種沖泡器具的介紹與教學一樣有關於起源的說明以及不同沖泡方式的特色甚至連最簡單的「茶包」都有相關介紹。讓你在家也能學著怎麼泡出一杯好茶哦！有興趣的朋友快把握時間下載吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Tea App

The Tea App 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Baglan Dosmagambetov

Baglan Dosmagambetov 官方網站： http://mobicreators.com/tea/

http://mobicreators.com/tea/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Tea App」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後預設顯示「綠茶」可左右滑動切換其它的茶葉種類或沖泡方式。

第2步 找到想要查詢的茶葉或沖泡方式後向上滑動即可查看介紹再向上滑動就能查到相關的沖泡方式。

第3步 點擊想要了解的沖泡方式就有詳細的影片步驟教學。若想看影片需連網路只看文字搭圖片則可離線使用。

第4步 沖泡方式的查看方式也是一樣的找到想了解的沖泡方式後向上滑可看到介紹再向上滑就能看到可適用的茶葉類別點入一樣可以查看影片教學。