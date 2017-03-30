2017/3/31 更新：SyncBack 軟體版本更新至 v7.6.64 最新版。

SyncBack是個功能相當齊全的免費備份軟體，雖說功能複雜，不過他以「簡易」與「專家」兩種模式把一大堆細膩的備份功能藏起來，一般使用者應該也不至於有太大的使用障礙。

SyncBack的功能主要就是執行檔案備份、同步更新等任務，我們可以事先設定好要備份哪個資料夾裡的哪些檔案，並透過各種複製、覆蓋規則與檔案過濾方式來篩選出要備份的程式或資料、資料夾，並可設定固定時間自動備份，看是要備份到硬碟、USB隨身碟或CD、DVD都可以。此外還可備份到FTP站、透過區域網路連線備份到其他電腦…真的非常不錯。

此外，SyncBack還支援備份時壓縮成ZIP壓縮檔的功能，可以稍微減少備份檔的佔用空間，還可加上密碼保護。比較特別的是，他還支援備份前或備份後執行某個程式的功能，甚至還可將備份紀錄檔透過EMAIL發送到指定信箱去，讓我們更完整詳細的處理這些備份任務。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SyncBack

SyncBack 軟體版本： 7.6.64

7.6.64 軟體語言： 中文版

中文版 軟體性質： 免費版

免費版 檔案大小： 14 MB

14 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/7/8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/7/8/Win 10 官方網站： 按這裡

按這裡 軟體下載： 按這裏

一、如何備份重要資料？

第1步 剛安裝好SyncBack軟體並開啟程式後，如果都還沒建立過備份任務的話，會跳出一個方框問你要不要新增一個備份任務。請按一下〔Yes〕按鈕，開始執行備份工作的設定。

第2步 備份的方式有兩種，第一種是單純的備份，另外一種是「同步備份」，也就是可以讓兩個資料夾中的資料隨時保持一致，如果你有時候也會去修改到備份檔，希望他能跟原始檔案同步更新的話，請選擇「同步備份」，否則就是使用最簡單的「備份」功能即可。

第3步 接著請幫你的備份任務取個名字，再按一下〔OK〕按鈕。

第4步 接著請幫視窗上方的「來源」與「目標」兩個項目選取要備份的資料夾，與備份檔的儲存位置。

第5步 接著請在「我想要...」視窗中選取一個最適當的備份方式，如果只是單純的想讓程式將目標資料夾中的檔案、子資料夾都複製一份到備份區，可以選第二個項目，最後再按一下〔OK〕按鈕即可完成。

第6步 接著會問你是否要模擬備份任務，以便確認是否為你要的結果，請先按〔NO〕，有空再來處理。

第7步 建立好備份任務，回到SyncBack軟體主視窗後，我們可以看到視窗中會列一出一項一項的備份任務，我們可以在上面按右鍵再點選【運行】或【修改】等功能，來調整備份工作的執行時間、或修改其他細節。確定備份任務都正確無誤後，可以將視窗縮到最小，接著時間到之後他便會自動執行你指定的任務。

如果你希望該任務固定每隔一段時間自動執行一次，請在上面按右鍵，再點選【計畫表】，依照指示設定好執行的週期與時間即可。