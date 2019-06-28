用說的好方便！「語音記事本」可快速備忘、記帳，直接打電話、設鬧鐘！（Android）

「語音記事本」顧名思義就是一款可以用語音輸入來記事的 App也許有人會說現在本來就有語音輸入法使用一般的記事 App 就可以用語音來輸入內容，

為何還會需要特別安裝這個 App 呢？沒錯我一開始也是這樣想的。

不過「語音記事本」可不只是能用語音來輸入記事而已它在輸入後還可針對每一個記事項目的類型進一步加上相關的功能記事類型包含網頁、記事、數字、電話、地點以及鬧鐘比方說在事項中輸入電話號碼點擊事項時就能直接撥打電話；說出「早上 8 點起床」再點擊此事項就可以直接設定鬧鐘時間；將事項設置為「網頁」類別則可在點擊後開啟 Google 搜尋關鍵字或是直接開啟指定的網址。

而「數字」類別更有趣除了可以用來記帳外也可以充當計算機使用可用語音輸入物品 + 數字像是「衛生紙 105」或是「咖啡豆 500 元」甚至只說出數字程式都會自動判斷為數字類型在畫面右下角就會顯示所有項目數字的總合在採買時就可以邊買、邊逛、邊計算花費不用手動按鍵盤輸入數字來計算很方便！

單純的記事項目若有需要的話也可以加入行事曆來設置提醒或是直接放到通知欄中。對於打字速度比較慢的朋友來說應該會蠻有幫助的哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 語音記事本

語音記事本 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： STL Happy Studio

STL Happy Studio 官方網站： https://shentienlin.blogspot.com/2019/03/1.html

https://shentienlin.blogspot.com/2019/03/1.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.3 以上版本

Android 4.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「語音記事本」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

初次開啟程式可以先參考開發者準備的範例「完整範例」裡有所有記事類型的可以參考。

例如點入「常用地點」的分類點擊其中的項目就會自動詢問是否要開啟地圖。

點擊下方的「麥克風」即可啟動語音辨識新增記事分類後再點入就可以新增事項內容。

一樣點擊「麥克風」陸續新增事項。程式會自動將所有的記事內容預設為「記事」類型但若有說到關鍵字則會自訂為相關的類型如右圖的「早上 8 點起床」即會自動歸類為「鬧鐘」類型。

點擊項目右側的「…」可在「記事類型」中手動指定例如想要提醒自己打開「重灌狂人」網站來看就可以輸入「重灌狂人」後將記事類型改為「網頁」之後點擊「重灌狂人」時就會詢問是否要開啟網頁。若是輸入網址會直接開啟網站輸入關鍵字則會開啟 Google 搜尋頁。

點擊「鬧鐘」類型的記事會詢問是否要設定鬧鐘。點擊「電話」類型的記事則會詢問是否要撥出電話但需注意記事內容需包含電話號碼。

點擊一般的記事可設定行事曆提醒或是點擊「通知」在上方的通知欄中顯示。

「數字」類型的記事在左下角會自動加總已購買的金額會顯示在前方。在輸入時可加上物品名稱也可以單純輸入數字。

在左側的選單中可進入「設定」調整相關的功能。「顏色主題」可調整介面的配色男生、女生都適用。