「體脂妻管嚴」可輸入多項健康數據，自動生成統計圖表查看管理好方便！！（Android）

現代人越來越注重健康管理很多人都把家裡傳統的體重計換成可以測量多種數據的多功能體重體脂計除了可以隨時掌握自己的體重與體脂外，

有些還可以測量 BMI、身體年齡、內臟脂肪、基礎代謝……等但這些關於健康的數據測量後你都怎麼記錄與管理呢？若剛好所買的機型無法搭配 App 使用除了土法煉鋼手抄外還可以選擇用「體脂妻管嚴」來幫忙記錄哦！

「體脂妻管嚴」的開發者本身就是苦於體脂計機型不能連結原廠的 App 使用所以才自行開發了此款 App 來手動記錄每次測量後就可以將相關的數據輸入到 App 裡。目前已可記錄包含體重、BMI、體指肪率、肌肉量、內臟脂肪、基礎代謝量、體內年齡、體水分、推定骨量共 9 個項目並且可依需求來調整要顯示的項目與排序。

輸入後除了方便隨時查看外還可以透過統計圖表來了解長期的數據變化查詢區間可自行設定也可有提供月、季、半年、一年的區間可快速選擇。如果想知道目前與最開始的數據差異也可透過查詢功能輕鬆做比較唷！有需要的朋友可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 體脂妻管嚴

體脂妻管嚴 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 鍾弘華

鍾弘華 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「體脂妻管嚴」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後可看到預設的幾個記錄項目點擊左上角展開選單點入「自訂項目」就能依需求來選擇要顯示的項目與長按拖曳調整位置。

記錄時可點擊右側選擇日期輸入好數據後點擊「新增」即可完成記錄。

選擇日期再點擊「查詢」就能查看所輸入的數據可再點擊「比較別日」查看與其它日期的數據差異。