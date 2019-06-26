如果養隻貓，大概就是會被這樣亂入吧！《catcatcatcaaaaaaaaaaaaat》（Chrome 擴充套件）

就算沒有養過貓咪也一定曾在網路上看過有人分享被貓咪亂入的生活影片吧？像是小朋友想要認真寫功課但貓咪就以撩人的姿態躺在他的書本或作業簿上，

或是貓奴想打開電腦工作貓咪就橫壓在筆電或電腦鍵盤上或是巴著貓奴的手不放。不過這類看似被打擾的情境在許多人眼裡可是羨慕的很啊～

若你沒辦法真的養隻貓來體驗看看可以考慮下載這款名字超長的「catcatcatcaaaaaaaaaaaaat」 Google Chrome 瀏覽器擴充套件它算是款惡搞的程式安裝後每打開一個網頁就會有貓咪出現在你的網頁畫面中然後開始一步步的弄亂網頁讓你沒辦法好好的瀏覽網頁內容。

首先會有一隻白色貓咪從左下方像走伸展台一樣走向螢幕右側但走著走著就在中途趴了下來並開始呼呼大睡要是你用滑鼠去點牠一下還會被白眼 (= =) 攻擊哦！接著會有另一隻頑皮的小黑貓不知道去哪裡踩到了黑墨水就在網頁裡橫衝直撞把牠可愛的黑腳印弄得整個網頁都是最後還有隻神龍見首不見尾的小貓咪會突然的出現偷走網頁裡的按鈕或是文字就是不想讓你好好看網頁。

這就像一口氣養了三隻貓一樣看個網頁也不得安寧呀！但還挺有趣的就是了想讓生活多點樂趣的話可以來試看看不過若是想好好認真工作還是建議先不要比較好！XD

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： catcatcatcaaaaaaaaaaaaat

catcatcatcaaaaaaaaaaaaat 軟體版本： 1.0.1

1.0.1 軟體語言： 日本語

日本語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 240KiB

240KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁後點擊「加到 Chrome」將程式進行安裝。

第2步 之後開啟網頁貓咪們就會開始出來搗亂啦！有走秀的大白貓、亂跑的小黑貓跟一隻動作真的很快的小神偷快到截圖都截不到完整的模樣那半截頭我已盡力有興趣的大家自己裝來看看吧！XD