Draw Story 用繪畫觸發劇情的火柴人趣味遊戲（iPhone, Android）

手機裡的繪畫類遊戲是越來越多不過大多都是停留在你畫我猜的境界曾畫過的圖大多也不能保留（例如 Draw it），

而這款名為「Draw Story」的繪畫遊戲則結合了火柴人的生活故事玩起來有更多的樂趣。

在遊戲中宅男火柴人成天待在家裡打電動於是被媽媽趕出家門送去學校念書而他什麼東西都沒有帶只能靠玩家幫他一一的畫出來！我們可以從對話之中獲得題目將火柴人的或其他角色所要求的物品畫出來雖然不會真的把所畫的圖案用在遊戲當中但會依玩家所使用的「顏色」來為物品上色例如你可能會有顆「黑色的蘋果」或是「藍色的香蕉」。

當你畫出正確的物品後故事的劇情才會繼續往下走就這樣一邊畫圖一邊觀看搞笑有趣的故事動畫。遊戲有 10 個不同的場景每個場景包含 20 個題目所畫的圖案全都會被保留在場景列表中而且還能重播畫畫的過程讓你在等待生命值回補時還可以再回頭讚嘆一下自己的繪畫天份。

這樣的遊戲方式增加了許多的樂趣但缺點就是廣告特多雖然遊戲在初次載入以及要加載新場景時會要求連網不過其它時候是可以離線玩的所以在意廣告的朋友還是可以來嘗試看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Draw Story

Draw Story 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Gamejam Co.

Gamejam Co. 官方網站： https://www.gamejam.co/

https://www.gamejam.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用（加載後可離線玩）

必須連接網路使用（加載後可離線玩） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會看到一小段動畫總之火柴人被趕到學校去念書了。接著就依著畫面上的說明開始學習怎麼進行遊戲。在文字中以紅字標示的就是題目所以現在先畫出一條「線」。

在繪圖畫面上方會顯示題目你邊畫時它會邊猜你在畫什麼需畫得讓電腦猜得出來即可過關。

過關後回到故事畫面時就會再推進劇情繼續再出現下一個需要畫的物品。

不過預設使用的簡體中文翻譯得有些問題例如左圖的題目「廣場」其實是要玩家畫一個「正方形」（square）。如果想選擇其它的語言可以在過關畫面時點擊「房子」回到主畫面。

再點擊左上角的「齒輪」就可以修改語言介面。

好經過了簡單的訓練後就會開始正式進入故事劇情。首先幫主角畫本書吧！畫出來後主角就會獲得一本書。

有時候會有比較長的劇情發展而且挺有趣的。如果不想看的話可點擊右下角的按鈕跳過。

隨著遊戲的進行會慢慢的解鎖更多的顏色在畫畫時可由左下角的調色盤選取顏色。

所畫的物品並不會直接運用在遊戲畫面中但所選用的顏色則會像左圖就出現了帶綠葉的黑蘋果右圖則是漸層綠的時鐘。

在場景列表中可以看到所繪製的圖案點擊就能觀看繪畫過程不滿意的話還可以點擊「重繪」再畫一次。每次進入繪圖畫面就會扣除一顆心所以其實很快就需要休息了登入 FB 的話則可以跟好友互送愛心唷！