「國家天氣」操作極簡化的 15 日即時天氣預報程式（iPhone, Android）

天氣與我們的生活息息相關是每天都會去關心的不論是要出門上班、上課，

還是計劃著要去旅遊加外拍肯定都會查看一下天氣狀況如果不需要太專業的資訊也不喜歡操作太多的功能「國家天氣」也許會是適合你的天氣預報程式。

它所提供的天氣資訊基本上在兩個畫面中就能全部取得不需要太多的操作但需要的資訊都可以輕鬆獲得！包含當日的氣溫、體感溫度、空氣品質、濕度、紫外線、風速、日出日落時間……等還可查看 24 小時內每小時的天氣概況以及最長 15 日內的天氣預報讓你在安排旅遊或其它生活行程上可以更容易掌握天候的變化。

程式會隨機搭配顯示一張美麗的圖片做為背景在查詢天氣時更賞心悅目。除了可查詢目前自動定位的地區天氣外也可以手動加入其它的國家城巿透過左右滑動就能切換查看不同城巿的天氣囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 國家天氣

國家天氣 軟體語言： 日語、簡體中文、繁體中文、英語

日語、簡體中文、繁體中文、英語 開發人員： NewBlue Inc

NewBlue Inc 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.2 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 9.2 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用需先選擇想要查看的國家、城巿。

接著會自動定位確切的所在位置然後顯示該地區的天氣資訊。上滑可看到更多資訊點擊左上角的綠色圖示可查看更詳細的空氣品質資訊。

點擊左上角的選單鈕可新增其它的城巿在天氣資訊畫面左右滑動就能查看不同的城巿天氣。