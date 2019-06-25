超神的照片魔法師！「Enlight Quickshot」拍照、修圖有如神助！（iPhone, iPad）

拍照的技巧再厲害還是沒辦法抵抗大自然的天候天要下雨、要放晴還是要多雲，

都只有老天爺說了算但我們出遊拍照的興緻不能減該拍的還是要拍該留念的還是要留那拍回來的暗淡照片該怎麼辦呢？就全交給「Enlight Quickshot」來處理一下吧！

「Enlight Quickshot」是拍照程式也是修圖程式拍照方面共有四大功能除了基本的靜態照片外「Strobe」模式可以拍攝數張移動中物體的照片並將其合併成一張照片你就能在同一張照片裡看到物體移動的軌跡；「Quickshot」模式則可以自動調整拍攝角度不管相機有沒有拿正都能捕捉最精采的瞬間；最後就是「HDR」模式即使在光線較差的環境下也能讓照片有更完美的呈現。

與拍照功能相比它的修圖功能更是令人驚豔無論想要什麼樣的天空都能在這裡實現而且只需要幾秒鐘的時間就可以把陰天變晴天、把白天變黑夜還能再透過濾鏡、底漆、特效以及各種細項的調整工具讓照片看起來更有層次、更有深度、更加引人注目！所有的調整動作效果皆立即可見不需等待你甚至還可以一次選取多張照片同時進行編輯便利度相當高哦！對修圖有需求的朋友一定要來試試看！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Enlight Quickshot

Enlight Quickshot 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Lightricks Ltd.

Lightricks Ltd. 官方網站： https://www.lightricks.com/

https://www.lightricks.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Enlight Quickshot」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後可直接在相簿中選取要編輯的照片若想要拍照可點擊上方的「相機」圖示而想要一次編輯多張照片的話需點擊「選取」後才能點選多張照片。接著即可進入編輯畫面下方有超多編輯工具效果都十分令人驚豔哦！

「外觀」可直接在照片上疊加一些特殊的效果。免費版本開放的項目選擇有限選項上有打「星號」的都是專業版本才能套用但可試用效果。找到喜歡的效果後可點擊「V」套入照片中。

這顆「神奇」的按鈕按下去暗部會提亮細節會更突顯出來。接下來的「天空」就是這個程式最厲害的地方了！所選擇的天空樣式會直接融入到照片裡不論拍照當天的天候如何它都能變出更多美麗的天空。