「英文字彙能力分析大師」隨機單字、克漏字測驗，檢驗你的英語力！

英文從小學到大想不想了解一下自己的英語能力到底如何呢？「英文字彙能力分析大師」要透過單字英翻中與克漏字測驗兩種題型來測出你的英文單字能力，

共有 60 題測驗時間大概在 15~20 分鐘之間依個人的答題速度而定。

出題內容是隨機的皆以選擇題模式來進行每個題目會給四個選項答題後可立即得知是否正確如果答錯則會顯示正確答案。測驗雖然有限制時間但給的還算多所以如果在答克漏字的時候對題目有疑問可以立刻查字典或是複製文字去翻譯了解一下順便多認識一點單字也不錯哦！

完成兩大題型的所有題目後就會依答題表現判斷你的英文字彙能力大概在哪個程度有興趣的朋友可以撥點時間來測驗看看蠻有趣的唷！

網站畫面：

開啟網站上方有針對測驗的相關說明了解後按下「準備好了嗎？GO！」。

先從英翻中開始會給一個英文單字請從下方四個選項中選出正確的中文翻譯。

答題正確會標示黃底點擊下方的箭頭進行下一題。

答錯時一樣會用黃底顯示正確答案。

答完英翻中後就會接著克漏字的題目一樣有 30 題。

全數回答完畢就可以看到自己的測驗結果了。（沒想到多年沒用的英文已退回國中程度了啊～驚驚）