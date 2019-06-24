Pzizz 可以幫助提高專注力的音樂蕃茄鐘

工作效率要高最重要的就是專注力如果工作性質、環境許可，

可以戴上耳機聽些音樂但如果你的工作內容需要動腦就千萬別聽有歌詞的因為真的很容易分心跟著一起唱啊！不排斥的話可以選擇古典音樂或是一些輕音樂想要加強阻隔外在聲音的話可以再加上白噪音就能創造一個完全屬於自己的世界哦！

如果不知道該選擇什麼樣的音樂不妨打開「Pzizz」這個網站它是一個可以幫助提高專注力的音樂蕃茄鐘服務內含 15 首音樂聽起來都有點空靈的感覺可從快速選單中選擇最少可 15 分鐘最長 90 分鐘如果不需計時的話也有無限時可選如果這些時間選項都不符合你的需求也開放手動輸入時間。

啟動後網站就會開始播放音樂並倒數計時當時間結束時音樂就會停止如果你希望可以專心工作半小時然後休息一下再繼續的話就可以將計時器設定為 30 分鐘音樂結束時就是該休息的時候了。網站的功能很簡單也支援在手機上使用。另外「Pzizz」也有推出行動版本有興趣的朋友可於下方找到下載連結哦！

網站畫面：

開啟網站後可直接從快速選單中選擇想要的時間或是手動輸入時間後點擊下方的「V」即可開始播放音樂。

若想針對音樂做些設定的話可點入「Settings」就可以選擇音樂以及每首音樂要播放的時間長度。

開始播放音樂時會搭配美麗的背景圖在下方有提供一些簡單的控制項可切換音樂、調整強度……等。