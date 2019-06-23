「Pottery.ly 3D」好舒壓的手拉坏遊戲（iPhone, Android）

平常如果想要放鬆心靈、舒壓的話許多人會選擇比較簡單可以做到的著色本只要拿著色筆就能讓自己全神貫注在圖畫之中，

不過其實跟藝術有關的活動都蠻有療癒效果的例如鶯歌最著名的陶瓷工藝但那都需要準備材料跟專業的器具可不是一般人想捏就能捏的啊！

如果真的對捏陶有興趣不妨下載「Pottery.ly 3D」這款陶藝遊戲就能隨時隨地的玩陶囉！在遊戲裡你可以捏製一個又一個的陶瓷模擬手拉坏的方式將已經有基本形狀的陶土加入自己的創意製作成各種美妙的造型像是花瓶、碗、酒瓶……等接著再經過火烤後就可進入上色的階段。

除了可以在作品塗上各種顏色、手動繪製圖案外遊戲裡也提供了各種不同風格的花紋線條包含回形紋、簡圖紋、曼陀羅花紋、古典、中國風、非洲風、希臘風、抽像風……等就算沒有繪圖的天份也可以運用這些美麗的花紋線條來裝飾你的作品哦！

製作完成的作品會保留在遊戲當中你也可以將它們分享給好友欣賞在「Pottery.ly 3D」裡還可以觀摩到更多其他玩家的作品讓你能激發更多的創意！下回心情煩悶時不妨來拉個手拉坏吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pottery.ly 3D

Pottery.ly 3D 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： EYEWIND LIMITED.

EYEWIND LIMITED. 官方網站： http://incolor.cc/en/index.html

http://incolor.cc/en/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 10.3 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「開始創作」或右上角的「＋」都可以新增作品。一開始就會給玩家一個已經有基本塑型的陶土你只要向上拖曳就能拉高左右拖曳則可調整寬度。

完成造型後點擊右上角的「→」進入選擇火烤的模式免費版只開放一款可試用有「鎖頭」圖示的則可透過觀看廣告來解鎖。