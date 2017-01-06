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[免費] SuperAntiSpyware v6.0.1232 間諜、木馬、鍵盤側錄、惡意軟體…清除器

SuperAntiSpyware

2017/1/6 更新：軟體版本更新為 v6.0.1232 版。

SuperAntiSpyware這軟體的主要功能是用來偵測並刪除電腦中可疑的間諜軟體、木馬程式、鍵盤側錄程式、惡意軟體與廣告軟體…等等有害程式，根據官方網站的說法，目前可以偵測並刪除超過一百萬個有害程式，在全世界各地也有超過一百萬個使用者（不知道有沒有唬爛），總之，如果你覺得電腦好像怪怪的，或者不希望其他人透過木馬或側錄程式來盜取你的重要資料、帳號密碼，可以下載這個軟體來掃一掃，盡量多層保護也無妨。

SuperAntiSpyware軟體主要分為功能較完整的專業版（付費），與免費的一般版本。付費版本提供即時監控功能、登錄檔防護、自動掃描與、自動更新特徵碼...與其他系統偵測和額外的Email客服等功能。不過免費版的軟體還是可以手動執行偵測、刪除超過8大類的惡意程式、手動更新與電腦保護等功能，對於一般使用者來說，偶而執行一下SuperAntiSpyware軟體來掃一掃看有沒有怪東西，多少可以彌補一下現有防毒軟體的不足。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：SuperAntiSpyware
  • 軟體版本：6.0.1232
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（另有功能更完整的付費專業版）
  • 檔案大小：26.7 MB
  • 系統支援：Windows XP/7/Win 8, 8.1/Win 10
  • 官方網站：http://www.superantispyware.com/
  • 軟體下載：按這裡下載

可偵測並移除的威脅有：

Spyware, Adware, Malware, Trojans, Dialers, Worms, KeyLoggers, HiJackers and many other types of threats.

其他類似的廣告程式移除工具：

 

清除可疑程式

第1步  安裝好 SuperAntiSpyware 軟體、啟動時，會問你是否要試用 Pro 專業版，請按「Decline」開始使用免費版。

SuperAntiSpyware-01

 

第2步  這是 6.0 版的新版操作界面，跟之前那種文字滿滿的版面設計有點差異。下面三個方塊標示著「Not Protected」的都是 Pro 付費版才能使用的功能。包含即時防護、定時掃描與自動更新資料庫..等，有註冊的話才能使用。不過其實也沒差，免費版偶爾挖出來掃一下也是很幫助。

SuperAntiSpyware-02

 

第3步  掃描時可以自行勾選要對哪些項目進行處理，右邊也提供 Complete Scan 完整掃描、Quick Scan 快速掃描與 Critical Point Scan 及 Custom Scan 自訂掃描等不同掃描方式，其實有時間的話盡量都用 Complete Scan 完整掃描好好檢查看看。

SuperAntiSpyware-03

 

第4步  偵測到可能不要想的軟體，像是一些廣告程式或推廣軟體等，但這部份還是要依照自己的需求來處理，他們認定的用不到的程式也許會是你常用的軟體。

如果掃除的項目是你不要的軟體，可以直接按「X」將他移除。

SuperAntiSpyware-04

 

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  1. 訪客 說道：
    09-29, 2016 at 下午 10:19.27

    謝謝你的分享，祝你生活愉快。

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