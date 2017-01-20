2017/1/21 版本更新：軟體版本更新至 2017 最新繁體中文版。
Acronis True Image是一套跟Norton Ghost很像的備份、還原軟體，他可以幫我們備份整個硬碟、整個分割區或者整個Windows作業系統與完整的電腦設定、應用程式…等，雖然目前只有英文版介面，不過操作起來相當簡單而且執行效能也很好。
而最近Acronis也推出了True Image Home 2010的版本，已經可以完整支援最新版的Windows 7作業系統，還提供了免費2GB的線上備份服務，強化排程備份工具...等等新功能，並補強了許多原有的功能與介面，Acronis的愛用者可以下載來試試看。
Acronis True Image這類軟體最常用到的時機就是剛安裝好Windows的時候先備份下來，等哪天系統被玩壞了、病毒入侵或其他原因被搞爛了，可以直接用Acronis光碟開機將它還原回剛安裝好的狀態。比起Windows內建的系統還原功能來說，平常可以不用耗費電腦資源作監控或浪費額外空間作還原點，只把整個系統作最完整的、最不受干擾的獨立備份。備份好之後，就算整個電腦被搞到無法開機，還是可以使用Acronis或其他開機光碟開機來作還原，不用擔心Windows進不去而無法執行還原工作。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Acronis True Image 2017
- 軟體版本：2017 (v20.0.0.5554)
- 軟體語言：繁體中文版
- 軟體性質：30天試用版（全功能，輸入序號時可直接跳過）
- 檔案大小：492 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X, Android, iPhone
- 官方網站：http://www.acronis.com/
- 軟體下載：按這裡
軟體操作介面：
第1步 這是True Image軟體的主視窗，視窗左邊用不同分頁的方式將幾個主要的功能分類放好。
第2步 「Backup」選單裡面有個「Online Backup login」功能，可以讓我們將電腦中的檔案備份到Acronis提供的網路伺服器，異地備份更簡單、更方便。
第3步 安裝好軟體後會自動搜尋影碟中的「.tib」備份檔，並將它依照不同的系統版本分類放好，方便我們進行快速備份工作。
在備份檔上面按一下滑鼠右鍵，除了可執行還原工作之外，還可直接瀏覽、取用備份檔中的檔案，或將.tib備份檔轉換成虛擬磁碟機，或直接在目前電腦中掛載成一般磁碟機來使用。
第4步 加強版的任務管理功能。
第5步 各類備份、管理工具。
第6步 「Acronis Media Builder」工具可幫我們製作Acronis開機光碟、USB開機隨身碟、軟碟片或ISO映像檔，製作好的開機光碟裡面包含了常見的USB、PC CARD與SCSI硬體驅動程式，可適用於絕大多數的硬體環境。用開機光碟開機後，可直接執行電腦備份或還原工作。
無法跳過輸入序號介面
請問有人知道哪版Acronis 可以備份 Win8 嗎?
Acronis True Image Home 11 可以嗎?或要更新版本呢?
感謝!
最近路過官方，新版2013已提供WIN8系統了喔
請問acronis可否向ghost一樣製作全自動還原光碟
Acronis備份軟體(CD)安裝後無法使用
我試過一次再生龍. 害我殺光了我的USB碟備份資料.我支持MIT.但是說明檔要簡單亦上手.. 那是個痛苦的記憶. 我還是用GHOST較容易..
灌完acronis true image home 2010繁中版後，本機網路芳鄰可讀取其他分享電腦，但其他電腦無法透過網路芳鄰讀存取本機，只好卸戴移除安裝回復acronis true image home 11版本後，網路芳鄰又正常了，真不知是什麼原因。只好再用舊版。
網芳問題應該是跟電腦名稱的問題比較多吧，試試newsid看看!