「華象直覺輸入法」是個很有趣的中文輸入法軟體，它拆字的方式其實跟「嘸蝦米」很像，都可以用英文字母的字型來對應中文的拆字字根，但實際上跟嘸蝦米又不太一樣。據說使用華象輸入法最快可以達到每分鐘230字，這種速度不管現在還是不是冠軍，對我這個只會打注音的人來說，已經是天堂等級的了。

最近華象輸入法終於推出了適用於Windows XP與Vista等作業系統的最新版程式，含括了9萬個詞庫、新增上萬條佛學詞彙、可無限擴充自訂字詞，另外還內建了300多種聽說很酷炫的表情符號（顏文字），如果你一直學不會注音以外的輸入法，也許可以下載試用版來玩玩看。

其實這個輸入法軟體是我極少數有花錢買的軟體，很久很久以前一度想要拯救我一直有瓶頸的注音輸入法，可是後來革命還是沒有成功，雖然該學的拆字方法都大概練習過了，可是一切換到工作環境、面對似有似無的拆字靈感，一情急又馬上切換回注音了（中注音的毒太深...）。不然可能我也可以改得掉注音的舊習慣，改成這種用字形拆字的輸入法吧？

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 華象直覺輸入法

華象直覺輸入法 軟體版本： 7.0

7.0 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 試用版

試用版 檔案大小： 3.99MB

3.99MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/7

Windows XP/2003/Vista/7 官方網站： http://www.pictograph.com.tw/

http://www.pictograph.com.tw/ 軟體下載： 按這裡

按這裡 教學程式： 按這裡（2.0最新版、7天試用版）

按這裡（2.0最新版、7天試用版） 華象字詞庫查詢程式：按這裡

華象直覺輸入法 7.0 新功能： 支援Windows XP與Windows Vista作業系統 九萬超大字詞庫 佛學詞彙萬條 擴充字詞無上限，詞可達120字以上 內含簡體專用版 酷炫表情符號約300種

以我自己有限的使用經驗來說，華象輸入法單純的用鍵盤上的英文字母就「中文字的形體」來作拆解、組合，跟「嘸蝦米」輸入法很像，不過嘸蝦米除了「形」之外，還加入了中文對英文間「音」與「義」的理解與對應，對我這個腦袋比較淺的學習者來說，看起來還是以「形」為對應基礎的華象輸入法來得容易入門些。

可以參考幾個從官方網站引用過來的解說圖片：

另外還有個簡單的介紹影片：

另外還有個2.0版的教學程式，裡面除了包含取碼規則、拆字練習、指法教學、指法練習之外，還有兩三個簡單的打字遊戲，可以讓大家在遊戲的趣味與壓力下快速習慣這個新的輸入法。之前舊的教學程式其實也滿好用的，而且還是免費的，現在這個網路下載版的教學程式2.0只能試用7天，大概是買了正版軟體之後才會有完整版的教學程式吧？

輸入法這東西說簡單其實卻也滿博大精深的，除了字根的拆解、組合還有鍵盤排列、打字時的指法、順序…通通都會有很大的影響。那到底嘸蝦米跟華象直覺輸入法哪個好？還是得兩種都學會、都熟練了才能比較得出來吧？不過整體來說，這是個還滿不錯的輸入法，只是產品的推廣方面就不如台灣其他商業軟體顯著，因為我好幾年之前就覺得這東西滿好用的，不過好幾年之後還是很少看到或聽說其他人在用。

啊，新版好像比之前貴了，不知道買舊版的可不可以免費升級到最新版？？