「華象直覺輸入法」是個很有趣的中文輸入法軟體，它拆字的方式其實跟「嘸蝦米」很像，都可以用英文字母的字型來對應中文的拆字字根，但實際上跟嘸蝦米又不太一樣。據說使用華象輸入法最快可以達到每分鐘230字，這種速度不管現在還是不是冠軍，對我這個只會打注音的人來說，已經是天堂等級的了。
最近華象輸入法終於推出了適用於Windows XP與Vista等作業系統的最新版程式，含括了9萬個詞庫、新增上萬條佛學詞彙、可無限擴充自訂字詞，另外還內建了300多種聽說很酷炫的表情符號（顏文字），如果你一直學不會注音以外的輸入法，也許可以下載試用版來玩玩看。
其實這個輸入法軟體是我極少數有花錢買的軟體，很久很久以前一度想要拯救我一直有瓶頸的注音輸入法，可是後來革命還是沒有成功，雖然該學的拆字方法都大概練習過了，可是一切換到工作環境、面對似有似無的拆字靈感，一情急又馬上切換回注音了（中注音的毒太深...）。不然可能我也可以改得掉注音的舊習慣，改成這種用字形拆字的輸入法吧？
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：華象直覺輸入法
- 軟體版本：7.0
- 軟體語言：繁體中文
- 軟體性質：試用版
- 檔案大小：3.99MB
- 系統支援：Windows XP/2003/Vista/7
- 官方網站：http://www.pictograph.com.tw/
- 軟體下載：按這裡
- 教學程式：按這裡（2.0最新版、7天試用版）
- 華象字詞庫查詢程式：按這裡
華象直覺輸入法 7.0 新功能：
- 支援Windows XP與Windows Vista作業系統
- 九萬超大字詞庫
- 佛學詞彙萬條
- 擴充字詞無上限，詞可達120字以上
- 內含簡體專用版
- 酷炫表情符號約300種
以我自己有限的使用經驗來說，華象輸入法單純的用鍵盤上的英文字母就「中文字的形體」來作拆解、組合，跟「嘸蝦米」輸入法很像，不過嘸蝦米除了「形」之外，還加入了中文對英文間「音」與「義」的理解與對應，對我這個腦袋比較淺的學習者來說，看起來還是以「形」為對應基礎的華象輸入法來得容易入門些。
可以參考幾個從官方網站引用過來的解說圖片：
另外還有個簡單的介紹影片：
另外還有個2.0版的教學程式，裡面除了包含取碼規則、拆字練習、指法教學、指法練習之外，還有兩三個簡單的打字遊戲，可以讓大家在遊戲的趣味與壓力下快速習慣這個新的輸入法。之前舊的教學程式其實也滿好用的，而且還是免費的，現在這個網路下載版的教學程式2.0只能試用7天，大概是買了正版軟體之後才會有完整版的教學程式吧？
輸入法這東西說簡單其實卻也滿博大精深的，除了字根的拆解、組合還有鍵盤排列、打字時的指法、順序…通通都會有很大的影響。那到底嘸蝦米跟華象直覺輸入法哪個好？還是得兩種都學會、都熟練了才能比較得出來吧？不過整體來說，這是個還滿不錯的輸入法，只是產品的推廣方面就不如台灣其他商業軟體顯著，因為我好幾年之前就覺得這東西滿好用的，不過好幾年之後還是很少看到或聽說其他人在用。
啊，新版好像比之前貴了，不知道買舊版的可不可以免費升級到最新版？？
小弟也是華象輸入法的使用者
小弟可以幫忙手邊有 “正版華象" 的朋友~
(盜版請別來~肯定不幫忙~特此聲明)
安裝華象輸入法至Windows上
需要幫忙的朋友~請先安裝TeamViewer
再用E-mail跟小弟聯繫 u23cs@hotmail.com
(E-mail裡要附上購買證明、光碟+書的照片也行)
小弟只幫忙~不想惹版權的麻煩~請大家見諒
目前官方網站已失效了，請問能提供完整字根表及取碼規則嗎？大感謝！
我的輸入法學習歷程是：注音(熟悉)→倉頡(練習一週後放棄)→拼音(熟悉)→嘸蝦米(練習兩週後放棄)→大易(熟悉)。目前則是以大易為主要輸入法。最近大易出8.0版，但為付費的輸入法，這時就在考慮要不要買，所以就去google買輸入法的使用心得，就找到了這篇。
請問華象有支援windows7的軟體，因為如果是愈到這個軟體，華象不能使用。
我已經是買最新版的。打電話至貴司都沒人接聽電話。請回覆，謝謝。
請問以下這段聽不懂,可以簡單說明嗎?
無法用問號找字及其它功能；由於取消了的程式檔案，故此要由找取以下file。
miniime.tpl, uniime.dll, uimetool.exe, uimetool.chm 4個檔案。這些檔案原本位置在「C : windows>system32」下
把它們複製到Windows 7 同樣的位置，再用系統管理員身份執行uimetool.exe，妳就可以成功新增一個跟華象一樣的輸入法了。如有需要可向我索取訶庫檔案
華象輸入法其實就是在DOS時代用倚天系統的詞庫輸入法，由其自訂的拆字方式所編，它的拆字方式真的很容的易學起來，但到了XP時代，它不但不讓普及，還賣的很貴，以致快消失了，既然學了它，已不想再用注音（跟它差太多了），於是我就用其詞庫檔(一個文字txt檔案)，用輸入法工具，自編一個輸入法，也就跟華象差不多了，因為只是簡單拼字，所以無法用問號找字及其它功能；由於取消了的程式檔案，故此要由<>找取以下file。
miniime.tpl, uniime.dll, uimetool.exe, uimetool.chm 4個檔案。這些檔案原本位置在「C : windows>system32」下
把它們複製到Windows 7 同樣的位置，再用系統管理員身份執行uimetool.exe，妳就可以成功新增一個跟華象一樣的輸入法了。