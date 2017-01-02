2017/1/2 更新：PeaZip 軟體版本更新至 v6.3.0 最新版。

PeaZip 是個免費的壓縮檔管理軟體，除了一般壓縮、解壓縮工作外，還可支援分割、合併壓縮檔，讓我們可以把超大的檔案分割成好幾個小檔。速度還算挺快的壓縮比率也不錯，如果你不想花錢買壓縮、解壓縮軟體的話，免費的PeaZip也是不錯的選擇。

不過這壓縮軟體目前的問題是中文支援度並不佳，檔名如果有中文字的話，用PeaZip軟體開啟時看到的會是亂碼，但不至於影響壓縮、解壓縮工作。但如果檔案名稱中有簡體字的話，會無法正常壓縮，解壓縮還正常。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PeaZip

PeaZip 軟體版本： 6.3.0

6.3.0 軟體語言： 中文，已內建多國語系檔

中文，已內建多國語系檔 軟體性質： 免費軟體，開放原始碼自由軟體

免費軟體，開放原始碼自由軟體 檔案大小： 7.11 MB

7.11 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/8/Win 10（32與64位元）

Windows XP/2003/Vista/Win7/8/Win 10（32與64位元） 官方網站： http://peazip.sourceforge.net

http://peazip.sourceforge.net 軟體下載：按這裡

安裝軟體時請注意！安裝時請選「custom」自訂安裝，出現以下畫面時，請點「I do not accept」或取消勾選，不要安裝額外的推廣軟體，造成系統負擔。

PeaZip程式主畫面

中文化方法：依序按下「Option」、「Localization」，並選取「cht-2.9.txt」這個檔案，便可將軟體介面切換成繁體中文語系。

安裝畫面：安裝時，我們可以自行勾選「右鍵選單」是否出現哪些壓縮、解壓縮功能，可以照著下圖的方式勾選或依照你自己的需求自行勾選。

安裝畫面：我們也可以自行勾選右鍵選單中的「傳送到」裡面要出現哪些選項，通通都取消也可以，看自己的使用習慣。

安裝畫面：我們可以自行勾選哪些格式的副檔名要預設以PeaZip程式開啟，勾了之後，如果以後遇到這類壓縮檔，按兩下檔案後可以直接用PeaZip程式開來看看裡面有啥東西。

軟體設定：如果你希望使用滑鼠右鍵快速壓縮、解壓縮檔案後，那個提示視窗可以自動關閉的話，請開啟PeaZip軟體，依序按下〔工具〕→【設置】，在「常規2」裡面勾選「作業完成時關閉PeaLauncher」，再按一下〔完成〕按鈕即可。