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[免費] PeaZip v6.3.0 支援 118 種壓縮格式的壓縮/解壓縮軟體（中文版）

PeaZip

2017/1/2 更新：PeaZip 軟體版本更新至 v6.3.0  最新版。

PeaZip 是個免費的壓縮檔管理軟體，除了一般壓縮、解壓縮工作外，還可支援分割、合併壓縮檔，讓我們可以把超大的檔案分割成好幾個小檔。速度還算挺快的壓縮比率也不錯，如果你不想花錢買壓縮、解壓縮軟體的話，免費的PeaZip也是不錯的選擇。

不過這壓縮軟體目前的問題是中文支援度並不佳，檔名如果有中文字的話，用PeaZip軟體開啟時看到的會是亂碼，但不至於影響壓縮、解壓縮工作。但如果檔案名稱中有簡體字的話，會無法正常壓縮，解壓縮還正常。

  • 可製作的壓縮檔格式：ZIP, 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ/LPAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX。
  • 可解壓縮的格式：ACE, ARJ, CAB, DMG, ISO, LHA, RAR, UDF...等共118種。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：PeaZip
  • 軟體版本：6.3.0
  • 軟體語言：中文，已內建多國語系檔
  • 軟體性質：免費軟體，開放原始碼自由軟體
  • 檔案大小：7.11 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/8/Win 10（32與64位元）
  • 官方網站：http://peazip.sourceforge.net
  • 軟體下載：按這裡

安裝軟體時請注意！安裝時請選「custom」自訂安裝，出現以下畫面時，請點「I do not accept」或取消勾選，不要安裝額外的推廣軟體，造成系統負擔。

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PeaZip程式主畫面

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中文化方法：依序按下「Option」、「Localization」，並選取「cht-2.9.txt」這個檔案，便可將軟體介面切換成繁體中文語系。

安裝畫面：安裝時，我們可以自行勾選「右鍵選單」是否出現哪些壓縮、解壓縮功能，可以照著下圖的方式勾選或依照你自己的需求自行勾選。

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安裝畫面：我們也可以自行勾選右鍵選單中的「傳送到」裡面要出現哪些選項，通通都取消也可以，看自己的使用習慣。

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安裝畫面：我們可以自行勾選哪些格式的副檔名要預設以PeaZip程式開啟，勾了之後，如果以後遇到這類壓縮檔，按兩下檔案後可以直接用PeaZip程式開來看看裡面有啥東西。

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軟體設定：如果你希望使用滑鼠右鍵快速壓縮、解壓縮檔案後，那個提示視窗可以自動關閉的話，請開啟PeaZip軟體，依序按下〔工具〕→【設置】，在「常規2」裡面勾選「作業完成時關閉PeaLauncher」，再按一下〔完成〕按鈕即可。

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延伸閱讀：

  1. 7-Zip v4.60 免費壓縮軟體-使用教學（繁體中文版）
  2. [下載] WinRAR v3.80 繁體、簡體中文正式版
  3. [Mac] The Unarchiver 讓Mac也能解壓縮RAR（免費軟體）
  4. Jedi Window Dock 將一堆軟體視窗，整合成一個！（分頁瀏覽）

 

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較舊的留言
  1. paddy 說道：
    09-12, 2016 at 下午 4:48.08

    还是 Bandizip 好用多了

    回覆
  2. Vivian 說道：
    06-28, 2016 at 下午 12:19.51

    cht-2.9.txt沒有這個選項耶

    回覆
  3. chris 說道：
    12-03, 2015 at 下午 11:01.24

    我亦是7zip的長期擁躉?

    回覆
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