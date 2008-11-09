Plurk除了聊天之外，支援自行修改CSS來改變整站佈景主題的功能也是個很有趣的特色，一般使用者都可以在登入Plurk後，直接按左上角的〔編輯〕→〔自訂外觀〕，來修改「個人頁面」的CSS樣式，透過這些CSS控制碼幫我們的個人頁面改頭換面。另外也可以套用別人安裝好的整站CSS樣式，如同下面所引用的這些佈景主題一樣，直接按一下網址就可以將你的Plurk個人頁面改成全新的樣式囉。

以下介紹幾個提供Plurk佈景主題（Templates）與CSS樣式的網站，如果你想把Plurk的個人頁面搞得更華麗、更與眾不同的話，可以參考下面網站的樣式或直接套用整個Templates來換換心情。

以下引用其中幾個Plurk佈景主題，想要安裝該佈景主題的話，直接按一下上面的連結就可以裝好囉。