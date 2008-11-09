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[下載] 999個超漂亮的Plurk Theme噗浪佈景主題（Templates, CSS）

Plurk除了聊天之外，支援自行修改CSS來改變整站佈景主題的功能也是個很有趣的特色，一般使用者都可以在登入Plurk後，直接按左上角的〔編輯〕→〔自訂外觀〕，來修改「個人頁面」的CSS樣式，透過這些CSS控制碼幫我們的個人頁面改頭換面。另外也可以套用別人安裝好的整站CSS樣式，如同下面所引用的這些佈景主題一樣，直接按一下網址就可以將你的Plurk個人頁面改成全新的樣式囉。

以下介紹幾個提供Plurk佈景主題（Templates）與CSS樣式的網站，如果你想把Plurk的個人頁面搞得更華麗、更與眾不同的話，可以參考下面網站的樣式或直接套用整個Templates來換換心情。

 

Plurk佈景主題下載網站：

  1. PlurkTemplates
  2. http://www.plurkthemes.com/
  3. Plurk Customized Theme Emporium
  4. The Plurk Themes Pool
  5. Plurk Theme Sate Bab
  6. Plurk Layouts, Plurk Themes, Plurk Designs, Plurk CSS
  7. http://www.letters-to-you.com/category/graphics/

不來恩的Plurk：按這裡（請把我加入朋友吧）

 

以下引用其中幾個Plurk佈景主題，想要安裝該佈景主題的話，直接按一下上面的連結就可以裝好囉。

安裝：按這裡 
plurk-black 		安裝：按這裡 
hal
安裝：按這裡
hk 		安裝：按這裡
gr
安裝：按這裡
Smorkin 		安裝：按這裡 
Surf
安裝：按這裡
Verk 		安裝：按這裡
CitiPic
安裝：按這裡
screenshot-big_0 		安裝：按這裡
mask-screenshot-big
安裝：按這裡
4 		安裝：按這裡 
awan-cerah
安裝：按這裡
3002914784_062df4b167 		安裝：按這裡
3002484010_d020185df9
安裝：按這裡
2987145817_9763bfcf0c 		安裝：按這裡 
2911041189_bb7bb6229d
安裝：按這裡
2886373011_bf2eee3428 		安裝：按這裡
2881455241_fdd45a1a71
安裝：按這裡
2882246426_dce33d895d 		安裝：按這裡
2710874896_b8e8d381c4

 

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較舊的留言
  1. 李培芳 說道：
    06-27, 2017 at 上午 11:47.29

    噗浪樣式我拿走了很漂亮

    回覆
  2. WW喵 說道：
    05-10, 2015 at 下午 8:00.44

    分享感謝

    回覆
  3. Gafas Baratas 說道：
    11-21, 2014 at 上午 5:17.45

    Gafas Baratas Espero que desarrollen una política más orientada a la solidaridad Gafas Baratas

    回覆
  4. muriel 說道：
    10-02, 2014 at 下午 4:28.40

    我拿走裡面其中一個了
    謝謝你的分享^______^

    回覆
  5. muriel 說道：
    10-02, 2014 at 下午 4:27.15

    我拿走裡面其中一個布景了
    謝謝你的分享^___^

    回覆
  6. yuka 說道：
    08-22, 2013 at 上午 2:31.29

    謝謝你

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