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Artweaver v5.1.5 媲美 Photoshop、Painter 的免費繪圖工具（繁體中文版）

2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v5.1.5 最新版。

Artweaver是個內建中文語系的免費的繪圖工具，雖說可媲美Photoshop跟Painter，比較起來Artweaver還是簡單、輕盈許多。

不過Artweaver該有的筆刷、粉筆、炭筆、鉛筆…各種視覺特效與顏色調校功能…等必備功能幾乎都有了，當然透明度、圖層(Layers)、數位版的支援…等等基本功能也都有，目前可支援的圖檔格式包含BMP、GIF、JPEG、PCX、TGA、IFF、PNG、跟Photoshop的PSD檔，在一般應用上來說應該是相當足夠了。

目前Artweaver有.exe格式的安裝版與.zip免安裝版，可攜式的免安裝版可以解壓縮後直接執行「Artweaver.exe」馬上開始使用。內建數十國的語言，新版軟體在安裝好之後，會自動切換成繁體中文界面，使用起來比以前簡單方便多了！

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Artweaver
  • 軟體版本：5.1.5
  • 軟體語言：繁體中文、簡體、英文…等多國語系
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：8.52MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/7/8/Win 10
  • 官方網站：http://www.artweaver.de/
  • 軟體下載：按這裡(已內建繁體中文語系) 

 

17-59-51 18-06-20

 

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較舊的留言
  1. 說道：
    02-17, 2017 at 下午 12:29.50

    您好，最新版本並沒有支援到windows7之前的作業系統喔！
    我是使用vista，剛剛下載後是無法安裝的
    到官網看支援系統只有寫windows7、8、10

    回覆
  2. 訪客 說道：
    10-30, 2016 at 下午 6:23.35

    Artweaver 這個軟體有沒有辦法頭像合成?

    回覆
  3. 訪客 說道：
    10-30, 2016 at 下午 6:16.16

    Artweaver 這個軟體有沒有辦法頭像合成?
    如何頭像合成?

    回覆
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