這東西我記得好像幾星期前就有在家樂福的賣場看到，最近兩天各大新聞、報紙都報導了這個新電信公司的訊息，就是知名的大賣場「家樂福」也推出了自己的「家樂福電信」服務，這個服務應該是像7-11跟全虹通訊的那種借用別家電信公司的線路與服務的「MVNO (Mobile Virtual Network Operator)」，目前家樂福是租用「中華電信」的線路與服務，所以通話品質跟收訊品質應該都會不錯。

重點來了，為了在短時間內搶佔用戶數量，家樂福電信在開台時就宣佈在2008年12月31日前申辦月租型通話服務並完成信用卡扣款的手續，就可以終身免月租費。因為使用中華電信的服務，通話費用又不算太貴，看起來CP值頗高。





以下是目前看到的一些訊息： 使用中華電信的基地台跟線路，收訊品質跟中華電信應該差不多。 目前有「預付卡」跟「月租型」兩種。 「預付卡」網內/網外市話 都是 0.11元/秒 「月租型」網內/網外/市話 都是 0.115元/秒 購物的點數可折抵通話費，但僅限於「網內通話」...（100點=1分鐘） 年底前申辦月租型+信用卡扣款繳費，可享終身免月租費 信用卡自動扣款可給予5%的帳單金額折抵（自動折抵） 聽說是家樂福自己的客服，預料服務應該不會太好…（實在沒啥信心） 如果你扣款用的那張卡停掉了，終身免月租費就沒了…（還得再問問客服） 目前只有北部家樂福的賣場可申辦，其他點還得再等等。 目前門號皆為「0972-4XX-XXX」開頭的 部份手機裝入SIM卡後，可顯示「家樂福電信」 聽說年底會開放「NP」免換號移入（門號可攜），NP要收費240元。 設定費2400元、保證金2400元（網友回報 促銷期間 不收費） 月租型需綁約一年，未滿一年退租須賠償2000元之門號設定費(網友回報不綁約，得再確認喔) 「家樂福電信」官方網站：http://www.carrefourtelecom.com.tw/

家樂福電信的費率：

（圖片引用自： 聯合報 ）

下面是我去逛家樂福時看到的DM，他就用一個架子上面掛了一堆牌子：

說也好笑，我看到這DM拿去問櫃台，櫃台上方明明就擺了一個很大的板子說可以在這邊伸辦，結果我去跟他要單子，他卻叫我去樓下的電器部門辦理，他說他那邊只能辦理「異動」，真是搞不懂怎麼這種量販店的電信服務會這樣零散...而且這些服務人員的事情多到忙不完（我排隊的時候還有人拿克寧奶粉去退貨），所以，後來我就沒辦了，先等等其他白老鼠的試用報告吧，還是等年底可以NP之後再去辦好了。