以前大家習慣買了燒錄機之後，都會裝套燒錄軟體，如Nero Burning ROM之類的，不過其實Windows XP與Windows Vista系統中都有內建光碟燒錄功能，由於藏得太隱密了，很多一般使用者並不知道原來還有這樣的功能。如果你只是想很單純的把檔案、MP3或各種文件、資料燒錄到光碟備份起來的話，可以不用另外安裝燒錄軟體，直接使用Windows內建的燒錄功能即可。

以下簡單介紹如何在Windows系統中燒錄「資料光碟」，就是一般圖片、文件、MP3等檔案的備份，如果你要複製整張光碟或燒錄成DVD影音光碟的話，就得另外使用其他方式囉。

一、設定光碟燒錄模式（Windows Vista）

在開始燒錄光碟片之前，我們可以先設定一下光碟燒錄的模式，請先將空白光碟片放到燒錄機中，然後再執行以下設定。

在Windows Vista的燒錄功能中，可以設定為「Live File System」或一般燒錄模式，「Live File System」可以像一般UBS隨身碟那樣的重複存取、燒錄同一張光碟片中的資料，不過他只能在Windows XP與Vista等系統中讀取。如果你希望燒好的光碟可以正常的在各種電腦中播放的話，可以選擇一般燒錄模式。

第1步 將空白光碟片放到燒錄機之後，開啟「我的電腦」視窗，在燒錄機的圖示上按兩下滑鼠左鍵，即可開啟燒錄機的設定選項。

第2步 此時我們可以先在「光碟標題」處輸入此張光碟片的名稱，燒錄好之後，以後當我們將光碟放到電腦中，可以在「我的電腦」視窗裡面看到這個光碟的名稱。接著請按一下下方的「顯示格式化選項」。

第3步 請依照你的需求選擇「Live File System」或「主要的」，如果你希望你的光碟片可以在一般電腦中都能正常播放與讀取，請選擇「主要的」，再按一下〔下一步〕，完成光碟格式設定。

二、將檔案燒錄到光碟中

第1步 依照前面的方法設定好光碟燒錄模式後，請開啟光碟機的視窗，將你要燒錄、備份的檔案用滑鼠左鍵拖拉到光碟機的視窗中，不管是檔案或資料夾都一樣拖放進去。

第2步 等要備份的檔案都放進來之後，請按一下視窗上方的〔燒錄至光碟〕按鈕，開始燒錄工作。

第3步 或者我們也可直接在「我的電腦」視窗中，在光碟機圖示上按一下滑鼠右鍵，再點選【燒錄至光碟】，一樣可以啟動燒錄程序。