XMPlay v3.8.3 輕量級的「全功能」MP3音樂播放器！
XMPlay 大約是從1998年就開始開發的一套音樂播放軟體除了是免安裝的綠色軟體外他的檔案很小大約只有378KB，
XMPlay 在音質方面表現的還不錯跟其他音樂播放器一樣XMPlay 同時支援各種 Plugins 外掛、佈景主題(Skins)與各種延伸應用程式。雖然是個輕量級的音樂播放器不過XMPlay的擴充性極強目前在音樂檔的播放方面可透過外掛程式支援AAC/MP4、FLAC、APE 、Real Audio、TTA、AC3、ALAC...等等格式。另外 XMPlay 還可直接載入 Winamp 播放器的一些常用 Plugins讓整個軟體的實用性大大的增強了好幾倍。
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安裝外掛的方法很簡單只要把檔案下載回來解壓縮後放到 XMPlay 的資料夾中即可重開 XMPlay 軟體後便可到設定頁面去啟動或調整外掛的功能。
其中還有一種很特別的 Archive Reader 外掛就是可以讓 XMPlay 播放器直接播放 ZIP、RAR 或 7-ZIP…等格式的壓縮檔裡的音樂不用先解壓縮就能一首一首的播放裡面的歌曲。不過這個壓縮檔播歌外掛對於簡體中文字似乎有點問題如果直接讀壓縮檔裡的 MP3歌名的部份會變亂碼。一般情況下中文簡體、繁體的檔案名稱與 TAG 內容倒還都能正常顯示。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：XMPlay
- 軟體版本：3.8.3
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：378KB
- 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
- 官方網站：http://support.xmplay.com/
- 軟體下載：Download 下載
常見的Skins佈景主題：
以下列出幾個常見的XMPlay佈景主題安裝方法很簡單就是把「.xmpskin」檔複製到XMPlay資料夾中重新啟動XMPlay軟體後在面板上按右鍵再點選新的Skin即可。Skin佈景主題瀏覽與下載：按這裡(網頁下方)。
常見的Plugins外掛與擴充套件：
外掛的安裝方法很簡單先在XMPlay資料夾中新增一個「plugins」資料夾然後將外掛程式下載回來、解壓縮後放到裡面即可。不放在「plugins」資料夾也沒關係只要放跟XMPlay主程式同一個資料夾中即可Skins佈景主題的安裝方法也是一樣。
以下的外掛或擴充套件都是依照不同人的實際需求額外安裝的我們可以不用安裝這些東西就能讓XMPlay播放器很正常的播放各種常見音樂除非你有額外的需求才需要去找些東西來玩。
如果拿這個XMPlay千千靜聽比哪個會比較好呢？我覺得各有千秋如果你大部分時間都用不到千千靜聽的其他功能只想單純的播音樂的話改用這個清爽的XMPlay播放器也不錯。不過他目前沒有內建繁體中文語系不習慣看英文的話還得找找中文化程式囉。
訪客留言：
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21 Replies to “XMPlay v3.8.3 輕量級的「全功能」MP3音樂播放器！”
http://www.skycn.com/soft/13387.html
XMPlay V3.2.7 UTF_8 汉化版(第三版)
可惜是简体中文
1BY1 不錯, 可惜, 不支援 Unicode……
這個是可以播放 MO3 檔的。
MO3 檔在哪裡用到的？
如果有玩 Bejeweled 2 / Bejeled Twist 等的遊戲，用這個便可以把它們的背景音樂播放出來了。
隨資料夾播放的軟體要找1by1，雖然也是英文的…不過他就是檔案總管方式的播放器。
佔容量小，不吃記憶體…而且裡面的音效強化做的也很棒哦！
ttplayer用起來比較習慣
這還要去適應((自覺的麻煩
很好用的軟體，值得推推！