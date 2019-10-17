XMPlay v3.8.3 輕量級的「全功能」MP3音樂播放器！

XMPlay 大約是從1998年就開始開發的一套音樂播放軟體除了是免安裝的綠色軟體外他的檔案很小大約只有378KB，

XMPlay 在音質方面表現的還不錯跟其他音樂播放器一樣XMPlay 同時支援各種 Plugins 外掛、佈景主題(Skins)與各種延伸應用程式。雖然是個輕量級的音樂播放器不過XMPlay的擴充性極強目前在音樂檔的播放方面可透過外掛程式支援AAC/MP4、FLAC、APE 、Real Audio、TTA、AC3、ALAC...等等格式。另外 XMPlay 還可直接載入 Winamp 播放器的一些常用 Plugins讓整個軟體的實用性大大的增強了好幾倍。

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安裝外掛的方法很簡單只要把檔案下載回來解壓縮後放到 XMPlay 的資料夾中即可重開 XMPlay 軟體後便可到設定頁面去啟動或調整外掛的功能。

其中還有一種很特別的 Archive Reader 外掛就是可以讓 XMPlay 播放器直接播放 ZIP、RAR 或 7-ZIP…等格式的壓縮檔裡的音樂不用先解壓縮就能一首一首的播放裡面的歌曲。不過這個壓縮檔播歌外掛對於簡體中文字似乎有點問題如果直接讀壓縮檔裡的 MP3歌名的部份會變亂碼。一般情況下中文簡體、繁體的檔案名稱與 TAG 內容倒還都能正常顯示。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： XMPlay

XMPlay 軟體版本： 3.8.3

3.8.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 378KB

378KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： http://support.xmplay.com/

http://support.xmplay.com/ 軟體下載： Download 下載

常見的Skins佈景主題：

以下列出幾個常見的XMPlay佈景主題安裝方法很簡單就是把「.xmpskin」檔複製到XMPlay資料夾中重新啟動XMPlay軟體後在面板上按右鍵再點選新的Skin即可。Skin佈景主題瀏覽與下載：按這裡(網頁下方)。

常見的Plugins外掛與擴充套件：

外掛的安裝方法很簡單先在XMPlay資料夾中新增一個「plugins」資料夾然後將外掛程式下載回來、解壓縮後放到裡面即可。不放在「plugins」資料夾也沒關係只要放跟XMPlay主程式同一個資料夾中即可Skins佈景主題的安裝方法也是一樣。

以下的外掛或擴充套件都是依照不同人的實際需求額外安裝的我們可以不用安裝這些東西就能讓XMPlay播放器很正常的播放各種常見音樂除非你有額外的需求才需要去找些東西來玩。

播放AAC/MP4：按這裡 播放FLAC：按這裡 播放RealAudio：按這裡 播放APE：按這裡 播放AC3：按這裡 播放ALAC (Apple Lossless Audio Codec) ：按這裡 MP3 Surround 5.1聲道環繞音效外掛：按這裡 Text Speech 純文字檔發音外掛：按這裡（目前似乎只能讀英文還得再研究一下） APE標籤編輯外掛：按這裡 MP3標籤編輯外掛：按這裡 直接播放RAR壓縮檔裡的音樂：按這裡 直接播放ZIP壓縮檔裡的音樂：按這裡 直接播放7–zip壓縮檔裡的音樂：按這裡 更多外掛與擴充套件：按這裡

如果拿這個XMPlay千千靜聽比哪個會比較好呢？我覺得各有千秋如果你大部分時間都用不到千千靜聽的其他功能只想單純的播音樂的話改用這個清爽的XMPlay播放器也不錯。不過他目前沒有內建繁體中文語系不習慣看英文的話還得找找中文化程式囉。