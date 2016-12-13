2016/12/14 更新：軟體版本更新至 v2.0.2 免費版、v3.1.7 專業版。

之前曾經介紹過 FineUninstall 軟體移除工具，主要特色就是更快的啟動速度與更好用的搜尋、瀏覽介面，可以讓我們更方便的找到想要移除的軟體。而下面介紹的這個「Revo Uninstaller」軟體移除工具則更全面一些，除了啟動速度一樣很快之外，最主要就是他完整而深入的移除功能，在預設的軟體移除程序之外，還提供了「安全」、「穩健」、「進階」等三種軟體移除模式，可透過登錄檔掃描、硬碟描等功能，更完整、乾淨的將該軟體遺留下來的垃圾檔案或登錄檔紀錄刪除掉。

Revo Uninstaller其實不只移除軟體這功能而已，還內建了管理開機執行程式清單的「自動啟動管理員」、整合系統多項常用功能的「Windows工具」、「垃圾檔案清理器」、清理網路瀏覽器上網紀錄用的「瀏覽器清理器」、清理Word、Excel...等Office軟體的文件歷史清單的「MS Office清理器」，以及清除各種Windows執行歷程、檔案開啟紀錄搜尋紀錄、開始功能表按鍵紀錄…等資訊的「Windows清理器」，另外還內建了「形跡移除器」跟「永久性刪除」功能，可以幫我們將暗藏在硬碟中的檔案永遠的刪除掉。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Revo Uninstaller

軟體版本：v2.0.2、v3.1.7 專業版

軟體語言：中文（內建多國語言）

軟體性質：免費軟體，Pro專業版為付費軟體

檔案大小：6.77 MB

系統支援：Windows XP, Win7, Windows 8, 8.1/Win 10

官方網站：http://www.revouninstaller.com/

軟體下載：按這裡

另外Revo Uninstaller軟體更提供了一個類似FlashGet、Orbit下載軟體的那種「拖曳視窗」，在這邊叫做「獵人模式」，我們只要將想要移除的軟體圖示拖拉到「獵人模式」圖示上方，Revo Uninstaller會自動執行該軟體的移除工作，如果你常常需要裝軟體、移除軟體的話，這功能會相當實用唷。

下圖為「獵人模式」的操作畫面：

一、徹底移除電腦中的軟體、登錄檔與相關檔案

第1步 當我們要透過Revo Uninstaller來移除軟體的時候，可以直接開啟Revo Uninstaller軟體主試窗，切換到〔解除安裝工具〕頁面後，在你要移除的軟體圖示上按一下滑鼠右鍵，再點選【解除安裝】。

如果你不確定這東西是作啥用的除了可以點選【開啟說明連結】、【安裝位置】檢查這軟體的相關資訊之外，還可按一下【搜尋自Google】，從網路上尋找相關說明或資訊，方便我們判斷這程式是否為目前所需。

第2步 要移除軟體時，會有四種模式可以選擇，其中「內建」模式跟「新增移除程式」功能一樣，就只使用軟體預設的移除功能來反安裝軟體。另外三種「安全」、「穩健」與「進階」三種模式可讓我們依照不同的深度與廣度來搜尋、掃描登錄檔與硬碟中跟該軟體相關的、用不到的檔案與紀錄。建議使用「安全」或「穩健」模式，避免刪到不可刪除的東西。

第3步 接著請讓Revo Uninstaller軟體開始執行移除與掃描工作，按〔下一步〕繼續。

第4步 軟體移除完並掃描登錄檔後，視窗中會列出可以刪除的登錄檔項目，請勾選後按一下〔刪除〕按鈕，刪除完後再按〔下一步〕，依照指示完成全部移除工作。