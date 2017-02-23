2017/2/24 更新：軟體版本更新到 v16.4.1 最新版，此版本大大提高了刪除重複行命令的執行速度並修復了與刪除重複行功能相關的問題..更新細節：按這裡。
EmEditor是個相當好用的純文字編輯器，主要功能就是用來編寫程式碼、修改網頁，比起沒啥功能的記事本來說，這類編輯器多了很多編寫程式碼時會用到的自動化功能、外掛套件與適合瀏覽各類程式碼所需的版面樣式...等等。
EmEditor在某方面的功能雖然沒有UltraEdit來得完整，不過自從EmEditor 7.0版之後一直很積極的在改版與增強功能，幾乎一兩週就會有個beta出來，有這類使用需求的話，除了UltraEdit跟免費的NotePad++之外，也可試試看EmEditor唷。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：EmEditor
軟體版本：16.3.1
軟體語言：繁體中文版
軟體性質：30天試用版（全功能，逾期需購買序號才能繼續使用）
檔案大小：5.27 MB
系統支援：Windows XP/7/8/8.1/Win 10
官方網站：http://www.emeditor.com/
軟體下載：按這裡
安裝注意：請記得先將舊版軟體移除、並重開機後，再重新安裝新版軟體。
延伸閱讀：
讚耶,好久沒用windows了,還滿懷念這個程式的
要錢的，算了吧
中肯+1
這個有免費版阿
NotePad++比較好用！
通告： Ickealの秘意心境 X Cyberlog of ACG » Piixmicat貼圖板教學
不來恩大 想問一個問題 我現在EmEditor關掉的時候
都會出現錯誤 [應用程式發生例外 不明的軟體例外錯誤 (0x0eedfade)於位置 0x7c812aeb]
之後出現 [Runtime error 217 at 00E2F57D]
也把全部的增效模組都不用 也一樣出現錯誤
能解決真是感激不盡QQ
軟體重裝之後還是一樣嗎？
狂人大 想問一個問題 我現在EmEditor關掉的時候
都會出現錯誤 [應用程式發生例外 不明的軟體例外錯誤 (0x0eedfade)於位置 0x7c812aeb]
之後出現 [Runtime error 217 at 00E2F57D]
也把全部的增效模組都不用 也一樣出現錯誤
能解決真是感激不盡QQ
不得不推荐一下跨平台的Vim 功能強大，啟動速度也不錯
另外台灣人撰寫的Notepad++對unicode支援相當出色
啊，
說真的我還是比較喜歡Notepad++，
畢竟GPL的授權還是對使用者友善一點 : )
剛剛比較過功能，相差沒有很多，
N++沒有強調大檔開啟，我手邊只有一支近千行，
不到21KB的程式原始碼可測試 XD"
不過EmEditor似乎也沒有強調User可以更改高亮度顯示的字型之類的，
好像只能整體用同樣的字型，我習慣了N++漂亮的展示原始碼的方式，
甚至幫我圈選對稱符號的功能，啟動速度大致上相等，都很快，
記憶體用量方面似乎是N++略勝，
這樣比較起來，
我覺得Notepad++好像有點贏過EmEditor XD
也許大家不妨試用看看N++?
總覺得我有點幫自己老朋友說話的感覺 XD
“影片中的女生聲音還滿好聽的” 呵 不來恩大大你是什麼“控”呀？
檔案大小：3.06
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加一個MB吧……
11樓的
你不是之前號稱跟不來恩合作的白目嗎
又再衝自己無名人氣了啊