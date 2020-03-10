Inpaint v8.1 圖像隱形神器，輕鬆去除浮水印、雜魚、路人甲！

2020/3/10 更新：軟體版本更新至 v8.1 最新版可支援 Windows, macOS 與 iPhone 等系統。

當我們出去玩拍照時如果不小心把路人或其他不好看的垃圾拍進去的話，

除了動用 PhotoShop 來修圖之外有沒有什麼比較簡單的方法來去除多餘的人頭、景物或蓋印上去的浮水印呢？

以下介紹的這個相當神奇的 TeoreX Inpaint 軟體可以幫我們把照片中的指定圖像整個刪除並把被刪除的部份用鄰近的顏色或背景替代整個操作步驟相當簡單只要選取、執行兩個步驟就可以完成。雖然沒法像專業繪圖軟體那樣很細緻、很漂亮的把圖片修得毫無破綻不過操作方法很簡單且改圖的速度相當快對於一般使用者來說可以算是個神器等級的好用工具。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：TeoreX Inpaint

軟體版本：8.1

軟體語言：英文、簡體中文等多國語言

軟體性質：試用版（未註冊改完無法存檔）

檔案大小：17.2 MB

系統支援：Windows, macOS, iOS

官方網站：http://www.teorex.com/

軟體下載：按這裡

注意！TeoreX Inpaint是付費軟體沒花錢買序號的話執行完無法將圖片存檔不過這也沒關係只要配合〔Prt Scr〕按鈕或抓圖軟體把畫面抓下來就可以囉。

範例說明圖片： （引用自官方網站）

v8.1 新版軟體操作介面：

如何去除浮水印與圖片中的物體？

第1步 下載Inpaint軟體並將它安裝到電腦中之後請開啟Inpaint主程式並按一下左上方的〔File〕→【Open】開啟你要修改的圖片。接著請按一下工具列上的圈選工具將你要刪掉的文字、浮水印或物體選取起來。

第2步 確定選取區域後直接按一下工具列的綠色〔►〕按鈕開始執行自動修改工作。

第3步 如圖改好之後就像下圖這樣。如果改一次不夠乾淨可以再多改幾次把想要拿掉的部份選取起來再執行一次。由於試用版軟體不能存檔可以配合下面的方法將它抓圖下來。