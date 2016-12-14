Flash Player 是一種附掛於網路瀏覽器裡的多媒體播放程式，當我們瀏覽到一些內嵌了Flash動畫、遊戲或影片(如YouTube)的網頁時，你的網路瀏覽器一定要有支援Flash播放功能才可正常顯示這些畫面。

最近Adobe 公司為Flash Player推出了新版本的程式，之前傳出舊版的Flash Player在Webcam的應用方面有隱私外洩的危機，據說新版本程式已經有針對這問題作處理，大家記得更新成最新版的Flash播放器唷。

更新細節摘要：（轉帖自 Adobe 官方網站）

Adobe 已針對 Windows 與 Macintosh 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本，以及 Linux 專用 Adobe Flash Player 11.2.202.332 及更早版本發行安全性更新。這些更新可解決可能允許攻擊者控制受影響系統的弱點。Adobe 建議使用者將其產品安裝

更新至最新版本：

Windows Internet Explorer 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者應更新為 Adobe Flash Player 12.0.0.38。

Windows 上 NPAPI 增效模組型瀏覽器專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者應更新為 Adobe Flash Player 12.0.0.43

Macintosh 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者應更新為 Adobe Flash Player 12.0.0.38。

Linux 專用 Adobe Flash Player 11.2.202.332 及更早版本的使用者應更新為 Adobe Flash Player 11.2.202.335。

隨 Google Chrome 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Google Chrome 版本，此版本將包含 Windows、Macintosh 與 Linux 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.41。

隨 Internet Explorer 10 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Internet Explorer 10 版本，此版本將包含 Windows 8.0 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.38。

隨 Internet Explorer 11 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Internet Explorer 11 版本，此版本將包含 Windows 8.1 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.38。

使用 Windows 與 Macintosh 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本的使用者應更新為 Adobe AIR 4.0.0.1390。

使用 Android 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本的使用者應更新為 Adobe AIR 4.0.0.1390。

使用 Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK 及更早版本的使用者應更新為 Adobe AIR 4.0.0.1390 SDK。

使用 Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK & Compiler 及更早版本的使用者應更新為 Adobe AIR 4.0.0.1390 SDK & Compiler。

受影響的軟體版本

Windows 與 Macintosh 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本

Linux 專用 Adobe Flash Player 11.2.202.332 及更早版本

Windows 與 Macintosh 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本

Android 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本

Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK 及更早版本

Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK & Compiler 及更早版本

若要確認您系統上安裝的 Adobe Flash Player 版本，請進入 關於 Flash Player 頁面，或在 Flash Player 內容上按滑鼠右鍵，然後從選單選擇「關於 Adobe（或 Macromedia）Flash Player」。如果您使用多種瀏覽器，請對安裝在系統中的每個瀏覽器均進行檢查。

如要確認 Android 專用 Adobe Flash Player 的版本，請至「設定 > 應用程式 > 管理應用程式 > Adobe Flash Player x.x」。

若要確認您系統上安裝的 Adobe AIR 版本，請依照 Adobe AIR TechNote 中的說明。

解決方法

Adobe 建議使用者依照下列說明更新其軟體安裝：

Adobe 建議使用 Windows Internet Explorer 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者前往 Adobe Flash Player 下載中心下載並更新至最新的版本 12.0.0.38，或者是透過產品本身的更新機制，依照提示安裝更新。

Adobe 建議使用 Macintosh 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者前往 Adobe Flash Player 下載中心下載並更新至最新的版本 12.0.0.38，或者是透過產品本身的更新機制，依照提示安裝更新。

Adobe 建議使用 Windows 上 NPAPI 增效模組型瀏覽器專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者前往 Adobe Flash Player 下載中心下載並更新至最新的版本 12.0.0.43，或者是透過產品本身的更新機制，依照提示安裝更新。

Adobe 建議使用 Linux 專用 Adobe Flash Player 11.2.202.332 及更早版本的使用者前往 Adobe Flash Player 下載中心下載並更新至 Adobe Flash Player 11.2.202.335。

對於使用 Windows 與 Macintosh 專用 Flash Player 11.7.700.257 及更早版本的使用者 (無法更新為 12.0.0.38)，Adobe 已提供 Flash Player 11.7.700.260 更新，請從這裡下載。

隨 Google Chrome 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Google Chrome 版本，此版本將包含 Windows、Macintosh 與 Linux 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.41。

隨 Internet Explorer 10 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Internet Explorer 10 版本，此版本將包含 Windows 8.0 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.38。

隨 Internet Explorer 11 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Internet Explorer 11 版本，此版本將包含 Windows 8.1 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.38。

Windows 與 Macintosh 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本的使用者，應前往 Adobe AIR 下載中心下載並更新至 Adobe AIR 4.0.0.1390。

Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK 的使用者應前往 Adobe AIR SDK 下載中心下載並更新至 Adobe AIR 4.0.0.1390 SDK。

Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK & Compiler 及更早版本的使用者應前往 Adobe AIR SDK 下載中心下載並更新至 Adobe AIR 4.0.0.1390 SDK & Compiler。

Android 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本的使用者應從 Android 裝置瀏覽至 Google Play，以更新至 Adobe AIR 4.0.0.1390。