2017/1/16 更新：Flash Player軟體版本更新至 v24.0.0.194 新版（更新細節）。
由於現在越來越多網路攻擊都會透過 Flash 的途徑來執行，未避免漏洞遭攻擊，建議下載、更新最新版 Flash Player 程式。
Flash Player 是一種附掛於網路瀏覽器裡的多媒體播放程式，當我們瀏覽到一些內嵌了Flash動畫、遊戲或影片(如YouTube)的網頁時，你的網路瀏覽器一定要有支援Flash播放功能才可正常顯示這些畫面。
最近Adobe 公司為Flash Player推出了新版本的程式，之前傳出舊版的Flash Player在Webcam的應用方面有隱私外洩的危機，據說新版本程式已經有針對這問題作處理，大家記得更新成最新版的Flash播放器唷。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Flash Player 播放器
軟體版本：24.0.0.194
軟體語言：繁體中文
軟體性質：免費軟體
檔案大小：18.7 MB
系統支援：Windows IE、Firefox、Opera/Mac OS X/Linux（版本測試）
官方網站：Adobe
軟體下載：按這裡（包含NPAPI, PPAPI 版本）
更新細節摘要：（轉帖自 Adobe 官方網站）
Adobe 已針對 Windows 與 Macintosh 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本，以及 Linux 專用 Adobe Flash Player 11.2.202.332 及更早版本發行安全性更新。這些更新可解決可能允許攻擊者控制受影響系統的弱點。Adobe 建議使用者將其產品安裝
更新至最新版本：
Windows Internet Explorer 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者應更新為 Adobe Flash Player 12.0.0.38。
Windows 上 NPAPI 增效模組型瀏覽器專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者應更新為 Adobe Flash Player 12.0.0.43
Macintosh 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者應更新為 Adobe Flash Player 12.0.0.38。
Linux 專用 Adobe Flash Player 11.2.202.332 及更早版本的使用者應更新為 Adobe Flash Player 11.2.202.335。
隨 Google Chrome 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Google Chrome 版本，此版本將包含 Windows、Macintosh 與 Linux 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.41。
隨 Internet Explorer 10 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Internet Explorer 10 版本，此版本將包含 Windows 8.0 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.38。
隨 Internet Explorer 11 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Internet Explorer 11 版本，此版本將包含 Windows 8.1 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.38。
使用 Windows 與 Macintosh 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本的使用者應更新為 Adobe AIR 4.0.0.1390。
使用 Android 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本的使用者應更新為 Adobe AIR 4.0.0.1390。
使用 Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK 及更早版本的使用者應更新為 Adobe AIR 4.0.0.1390 SDK。
使用 Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK & Compiler 及更早版本的使用者應更新為 Adobe AIR 4.0.0.1390 SDK & Compiler。
受影響的軟體版本
Windows 與 Macintosh 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本
Linux 專用 Adobe Flash Player 11.2.202.332 及更早版本
Windows 與 Macintosh 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本
Android 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本
Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK 及更早版本
Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK & Compiler 及更早版本
若要確認您系統上安裝的 Adobe Flash Player 版本，請進入 關於 Flash Player 頁面，或在 Flash Player 內容上按滑鼠右鍵，然後從選單選擇「關於 Adobe（或 Macromedia）Flash Player」。如果您使用多種瀏覽器，請對安裝在系統中的每個瀏覽器均進行檢查。
如要確認 Android 專用 Adobe Flash Player 的版本，請至「設定 > 應用程式 > 管理應用程式 > Adobe Flash Player x.x」。
若要確認您系統上安裝的 Adobe AIR 版本，請依照 Adobe AIR TechNote 中的說明。
解決方法
Adobe 建議使用者依照下列說明更新其軟體安裝：
Adobe 建議使用 Windows Internet Explorer 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者前往 Adobe Flash Player 下載中心下載並更新至最新的版本 12.0.0.38，或者是透過產品本身的更新機制，依照提示安裝更新。
Adobe 建議使用 Macintosh 專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者前往 Adobe Flash Player 下載中心下載並更新至最新的版本 12.0.0.38，或者是透過產品本身的更新機制，依照提示安裝更新。
Adobe 建議使用 Windows 上 NPAPI 增效模組型瀏覽器專用 Adobe Flash Player 11.9.900.170 及更早版本的使用者前往 Adobe Flash Player 下載中心下載並更新至最新的版本 12.0.0.43，或者是透過產品本身的更新機制，依照提示安裝更新。
Adobe 建議使用 Linux 專用 Adobe Flash Player 11.2.202.332 及更早版本的使用者前往 Adobe Flash Player 下載中心下載並更新至 Adobe Flash Player 11.2.202.335。
對於使用 Windows 與 Macintosh 專用 Flash Player 11.7.700.257 及更早版本的使用者 (無法更新為 12.0.0.38)，Adobe 已提供 Flash Player 11.7.700.260 更新，請從這裡下載。
隨 Google Chrome 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Google Chrome 版本，此版本將包含 Windows、Macintosh 與 Linux 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.41。
隨 Internet Explorer 10 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Internet Explorer 10 版本，此版本將包含 Windows 8.0 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.38。
隨 Internet Explorer 11 安裝的 Adobe Flash Player 11.9.900.170 將會自動更新為最新的 Internet Explorer 11 版本，此版本將包含 Windows 8.1 專用的 Adobe Flash Player 12.0.0.38。
Windows 與 Macintosh 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本的使用者，應前往 Adobe AIR 下載中心下載並更新至 Adobe AIR 4.0.0.1390。
Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK 的使用者應前往 Adobe AIR SDK 下載中心下載並更新至 Adobe AIR 4.0.0.1390 SDK。
Adobe AIR 3.9.0.1380 SDK & Compiler 及更早版本的使用者應前往 Adobe AIR SDK 下載中心下載並更新至 Adobe AIR 4.0.0.1390 SDK & Compiler。
Android 專用 Adobe AIR 3.9.0.1380 及更早版本的使用者應從 Android 裝置瀏覽至 Google Play，以更新至 Adobe AIR 4.0.0.1390。
Adobe Flash Player 11.0 新功能
運用 Adobe® Flash® Player 執行時期中的許多新功能，簡化開發程序、增進效能、提高安全性和隱私權控制，並讓您將更豐富的應用程式發佈到各式各樣的裝置上。 （以下轉貼自官方網站）
- Stage 3D 加速圖形演算* ：探索 Adobe 之高效能 2D/3D GPU 硬體加速圖形演算的全新架構，這種架構能夠提供低階的 Stage3D API 以處理應用程式的進階演算，並讓架構開發人員獲得各種互動式體驗。
- 原生 64 位元支援：Flash Player 現在可在 Linux®、Mac OS 和 Windows® 上運用原生支援 64 位元作業系統和 64 位元網頁瀏覽器。
- 相機的 H 264/AVC 軟體編碼：利用較高的壓縮率和效率從電腦的相機串流出色的視訊，同時達成高品質的即時通訊（例如視訊聊天與視訊會議）與即時視訊廣播。
- 支援行動裝置的內容保護：行動裝置現在可提供 Flash Access 內容保護支援。廣播商現在可透過其偏好的行動裝置觸及更廣大的客戶群並從中獲利。
- 受保護的 HTTP 動態串流 (HDS) ：保護跨裝置串流視訊，並免除複雜的授權伺服器部署工作。
- Adobe Flash Access® ：運用金鑰旋轉支援、V3 授權鏈、網域支援、增強的輸出保護以及裝置篩選功能。
- 安全隨機編號產生器：開發人員現在可運用採用密碼編譯的安全隨機編號產生功能來建立更安全的演算法和通訊協定。
- TLS 安全通訊端支援：運用用戶端/伺服器應用程式中對安全通訊的全新支援。
- 適用於電話的 G.711 音訊壓縮：支援藉由 Flash Media Gateway (FMG) 和其他協力廠商用戶端（透過開放型 RTMP 通訊協定）與傳統電話系統交互操作，而且毋需轉碼。
- 三次貝茲曲線：利用 cubicCurveTo 繪圖 API 輕鬆建立複雜的三次貝茲曲線，而不需要自訂 ActionScript® API。
- 增強高解析度點陣圖支援：能夠開發使用龐大點陣圖的應用程式。BitmapData 物件已不再受限於最高解析度 1 千 6 百萬像素（16,777,215 像素），而且最大點陣圖寬度/高度也已無 8,191 像素的限制。
- 非同步點陣圖解碼：在初始載入時解碼影像，而非隨選解碼，以提高應用程式回應速度並提供更順暢的動畫。影像會視需要快取。
- 原生 JSON（JavaScript 物件表示法）：ActionScript 開發人員現在可以運用高效能的 JSON 格式資料原生剖析與產生功能。開發人員可以將現有的資料與其專案完美整合。
- 廢棄項目收集建議：GC 建議 API 可讓您進步控制廢棄項目收集排程，避免廢棄項目收集程序干擾使用者體驗。
- 通訊端進度事件：利用新屬性判斷寫入緩衝區中剩餘的位元組數目，並使用新事件判斷資料傳入網路層的時間，以便改善資料傳輸的管理。全新的 API 可讓應用程式輕鬆追蹤進度並提供意見回應。
- JPEG-XR 支援：支援 JPEG-XR 進階影像壓縮標準（國際標準 ISO/IEC 29199-2），以提供比 JPEG 更有效率的壓縮、同時支援失真與無失真壓縮，並增加對 Alpha 色版透明度的支援。
- 高效率 SWF 壓縮支援：運用 LZMA 壓縮縮減 SWF 檔案大小（最多 40%），讓使用者能夠享受更豐富的體驗，同時還能縮短下載時間並降低頻寬耗用量。
- 全新的 removeChildren API：DisplayObjectContainer 現在可建置 removeChildren API，讓開發人員能夠利用單一 API 呼叫，快速移除容器的所有子項。
- 全新的 MovieClip 屬性：運用全新的 MovieClip.isPlaying 屬性傳回 MovieClip 目前的播放狀態。
版主 有新的更新了
謝謝回報， 有新了。
有更新檔
請問大大 我更新23.0.0.207後只要是 flash player 的視頻放到75% 或 全螢幕就爆音 (PPAPI版本NPAPI版本 無論是chrome或Firefox只要75%或全螢幕都會爆音)
其它播放非使用flash player的視頻任何大小都正常更新前也並無爆音
重新安裝及硬體加速也關閉過但無改善.顯卡及音效驅動也更新也無改善 瀏覽器也都為最新版本.CPU 記憶體.硬碟使用率也不高.請問大大該如何設定或有辦法解決嗎?
其實還有 Adobe Flash Player Beta 實驗室測試版本可以安裝
http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer.html
大約兩週就更新一次版本號
我的無法下載欸
我試過正常耶
http://123.briian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=236
有更新檔了
flash 10 ActiveX沒有22只多了PPAPI而已
請問一下，我更新了adobe flash player，而且chrome是最新的，plug也啟動了，但是網頁無法顯示影片，都在影片的地方顯示get adobe flash player的圖示，我也下載了adobe flash player的最新外掛，就算卸載了外掛，仍然無法看，請問該怎麼處理？
已有更新，當前版本21.0.0.242
謝謝回報，已更新。