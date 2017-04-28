2017/4/28 更新：軟體版本更新至v12.0 最新版，本版本提供繁體中文介面。

在Windows電腦中原本就內建了硬碟分割、管理工具，不過它只能很簡單的作「非系統磁碟機」的刪除、建立分割區與格式化等工作，對於Windows系統檔所在的分割區並無法進行任何設定。

以前大家也許會使用Partition Magic來作硬碟分割、調整分割區的大小與其他硬碟管理工作，現在也可以試試看這個「EASEUS Partition Master 」免費軟體，不但用起來跟Partition Magic很像，而且該有的刪除、製作分割區、重新調整大小、合併磁碟分割區與格式化、隱藏磁碟機、設定啟動磁碟...等等功能也全部都有啦！重點還是免費軟體，不用去找破解啥的唷。

這東西其實跟Partition Magic很像，如果你以前用慣了Partition Magic硬碟分割軟體，那操作起以下這軟體應該也會得心應手。

目前EASEUS Partition Master 軟體支援Windows 2000 SP4、XP與Vista等32位元的作業系統，在檔案系統方面也可支援常見的FAT12、FAT16、FAT32與NTFS。而硬碟機的規格方面也可支援IDE、SATA、SCSI與USB外接式硬碟，一般的Firewire介面（IEEE 1394）也可正常運作，對於一般電腦使用者來說，應該已經相當夠用囉！

另外EASEUS Partition Master 也提供其他付費的專業版、Server版與Unlimited等版本，提供64位元系統、Server作業系統與RAID...等其他進階應用。對於一般XP或Vista的使用者來說，以下介紹的Home Edition免費版軟體應該都很夠用囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： EASEUS Partition Master FREE

EASEUS Partition Master FREE 軟體版本： 12.0

12.0 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體（家庭個人用，非商業用途）

免費軟體（家庭個人用，非商業用途） 檔案大小： 47.2 MB

47.2 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/7/8/10 (支援 32/64 位元作業系統)

Windows XP/2003/Vista/7/8/10 (支援 32/64 位元作業系統) 官方網站： http://www.partition-tool.com/

http://www.partition-tool.com/ 軟體下載： 按這裡

注意！新版的 EASEUS Partition Master 軟體在安裝過程中會問我們要不要安裝一堆廣告軟體或額外的應用程式，請小心操作，不要安裝。

EASEUS Partition Master 軟體主要功能： 移動、重新調整分割區的大小（免重灌，資料不會遺失） 製作分割區（新硬碟） 刪除分割區（刪除資料） 修改分割區的標籤與磁碟機代號 格式化硬碟、分割區 檢視分割區的使用情形與分割區詳細資訊 將分割區設定為「啟動」狀態（用於安裝作業系統） 隱藏整個磁碟分割區（保護資料不被破壞） 可支援的檔案系統：FAT12、FAT16、FAT32、NTFS 可支援的硬碟規格：IDE、SATA、SCSI、USB、IEEE 1394外接硬碟

一、如何格式化硬碟？

注意！格式化的工作會讓原本硬碟中的資料全部被清空，如果硬碟中還有你要的文件或資料，請記得先行備份。

第1步 在你要格式化的硬碟分割區或磁碟機上按一下滑鼠右鍵，再點選【Format...】。

第2步 接著我們可以設定磁碟機名稱、檔案系統或配置單位的大小，設定好之後再按下〔OK〕按鈕即可。

第3步 EASEUS Partition Manager軟體中，可以一次執行很多變更與任務，再最後按下〔Apply〕按鈕之前，都可以恢復為原本的狀態。如果你確認你要執行的設定工作都正確無誤後，最後一定要按下視窗左下角的〔Apply〕按鈕，按下之後再按〔Yes〕，他才會真正的執行硬碟分割區的調整或硬碟格式化工作。