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21 個必學的 Google Chrome 瀏覽器「快速鍵、快捷操作」技巧！

1-18-07-44 Google Chrome瀏覽器整個看起來好像很陽春，不過簡潔的外表下依舊暗藏很多巧妙的設計。以下介紹幾個比較常用到的Google Chrome瀏覽器「鍵盤快速鍵」與「快捷操作技巧」，目前完整的快速鍵總共有四十幾種，不過能記得住且常常會使用到大概有20個就很厲害了，多用幾次把這些都記熟後，整個操作起來會順手很多唷！

 

下載：Google Chrome 瀏覽器 v0.2.149.29 最新版！（繁體/簡體中文版）

 

快速鍵 說  明
〔Ctrl〕+〔+〕 放大網頁中的文字大小，可以重複一直按，按越多次文字放越大。
〔Ctrl〕+〔-〕 縮小網頁中的文字大小，可以重複一直按，按越多次文字縮越小。
〔Ctrl〕+〔0〕 恢復網頁預設的文字大小，可跟上面兩個快速鍵搭配使用。
〔Alt〕+〔D〕或〔F6〕 將游標移到網址列，方便我們快速輸入網址、開啟新頁面。
〔Alt〕+〔Enter〕 當我們在網址列輸入網址或搜尋關鍵字時，先按住〔Alt〕鍵不放再按一下〔Enter〕鍵，可自動在新的分頁中開啟網頁或搜尋結果，省去先開新分頁再輸入網址的重複操作。
按住〔Ctrl〕，再按一下連結 可在新的分頁中開啟連結中的網頁。
按住〔Shift〕，再按一下連結 可在新的視窗中開啟連結中的網頁。
將連結拖拉到分頁標籤列 用滑鼠左鍵按住網頁中的連結不放，拖拉到視窗上方的分頁標籤列後，再放掉，可自動以新分頁開啟該網頁。
〔Ctrl〕+〔T〕 開啟新的空白分頁
〔Ctrl〕+〔N〕 開啟新視窗，以上兩個快速鍵跟IE、Firefox...等瀏覽器都一樣。
〔Ctrl〕+〔Shift〕+〔N〕 開啟偷偷上網用的「無痕視窗」，上網時不會留下紀錄。
〔Ctrl〕+〔H〕 開啟網頁瀏覽紀錄，可顯示、搜尋已關閉的網頁清單
〔Ctrl〕+〔J〕 開啟下載清單，可顯示目前正在下載中的檔案與以前的下載清單。
〔Ctrl〕+〔F〕 或〔F3〕 在網頁中尋找你要的文字，如果一個頁面中有多個符合的文字，可以持續按〔F3〕按鍵自動尋找下一個。
〔Ctrl〕+〔W〕 關閉目前分頁，可以不必拿滑鼠去點分頁上的「x」，操作起來比較輕鬆一點。
〔Ctrl〕+〔Shift〕+〔T〕 還原之前關閉的網頁，Google Chrome會自動記住最後10個被關閉的分頁。
〔Ctrl〕+〔B〕 快速顯示、隱藏視窗上方的「書籤工具列」，如果要在書籤工具列加入新的網頁，只要將網址旁的「☆」圖示拉到工具列上即可。
〔Ctrl〕+〔D〕 將目前網頁加入我的最愛書籤，也可按一下網址列最左邊的「☆」圖示，一樣可以把網頁加入到書籤中。
〔Ctrl〕+〔F5〕   
             或
〔Shift〕+〔F5〕		 忽略已被快取的網頁內容，重新讀取網頁最新資訊，如果網頁上的內容不是最新的，可以用這方式重新讀取最新資訊。
〔Ctrl〕+〔Tab〕 切換到下一個分頁，可以一直按、一直按...，他會跳回第一個分頁繼續瀏覽。
〔Ctrl〕+〔Shift〕+〔Tab〕 切換到上一個分頁，一樣可以一直按、一直輪流閱讀。

 

延伸閱讀：

  1. [下載] Google Chrome 瀏覽器 v0.2.149.29 最新版！（繁體/簡體中文版）
  2. Google Chrome瀏覽器全中文教學影片！
  3. Google自行開發的新瀏覽器「Google Chrome」計畫曝光！
  4. Google Chrome怎麼唸？中文名稱應該叫啥？
  5. 如何在Google Chrome瀏覽器的「網址列」搜尋其他網站？（英漢字典、地圖、影片、MP3…）
  6. 忘掉網址！用網站名稱、網頁標題瀏覽網站（Google Chrome瀏覽器）

 

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    01-29, 2017 at 下午 3:20.49

    vimium 大法好
    chrome 好用的有 ctrl-e
    ctrl-n, n=1~9, 9 是最後一個書籤
    期待未來

    回覆
  2. Wei!jen 說道：
    07-29, 2016 at 上午 10:20.33

    ctrl+"數字"
    可以開啟由左至右的第"數字"個分頁
    ex: ctrl+2, 即可開啟瀏覽器現有的第二個分頁

    回覆
  3. 訪客 說道：
    08-12, 2015 at 上午 2:37.05

    Ctrl+F5 跟直接按F5有何差別

    回覆
  4. qq 說道：
    09-25, 2014 at 上午 10:51.14

    下載 是按住[ alt ]點連結…

    回覆
  5. BEN 說道：
    06-24, 2014 at 上午 8:54.41

    我想要關閉分頁，可以滑鼠連點兩下，請問要裝哪種[擴充功能]

    回覆
  6. 牛仔 說道：
    09-11, 2012 at 上午 1:51.36

    真有趣:目

    回覆
  7. yuki 說道：
    06-24, 2012 at 下午 1:15.21

    不知是否有辦法不用背景(用前景)來開啟新連結?

    回覆
  8. toddy 說道：
    05-18, 2012 at 下午 1:33.44

    hi 請問為什麼我按shift+滑鼠左鍵 新的網頁卻藏在我正在使用的網頁的後面 而不世出現在前面 –知道得請幫我解答 感謝您 3Q

    回覆
  9. ky 說道：
    04-15, 2012 at 下午 12:27.25

    顯示書籤列是 [ ctrl ]+[shift]+[B]

    回覆
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