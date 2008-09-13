Google Chrome瀏覽器整個看起來好像很陽春，不過簡潔的外表下依舊暗藏很多巧妙的設計。以下介紹幾個比較常用到的Google Chrome瀏覽器「鍵盤快速鍵」與「快捷操作技巧」，目前完整的快速鍵總共有四十幾種，不過能記得住且常常會使用到大概有20個就很厲害了，多用幾次把這些都記熟後，整個操作起來會順手很多唷！
|快速鍵
|說 明
|〔Ctrl〕+〔+〕
|放大網頁中的文字大小，可以重複一直按，按越多次文字放越大。
|〔Ctrl〕+〔-〕
|縮小網頁中的文字大小，可以重複一直按，按越多次文字縮越小。
|〔Ctrl〕+〔0〕
|恢復網頁預設的文字大小，可跟上面兩個快速鍵搭配使用。
|〔Alt〕+〔D〕或〔F6〕
|將游標移到網址列，方便我們快速輸入網址、開啟新頁面。
|〔Alt〕+〔Enter〕
|當我們在網址列輸入網址或搜尋關鍵字時，先按住〔Alt〕鍵不放再按一下〔Enter〕鍵，可自動在新的分頁中開啟網頁或搜尋結果，省去先開新分頁再輸入網址的重複操作。
|按住〔Ctrl〕，再按一下連結
|可在新的分頁中開啟連結中的網頁。
|按住〔Shift〕，再按一下連結
|可在新的視窗中開啟連結中的網頁。
|將連結拖拉到分頁標籤列
|用滑鼠左鍵按住網頁中的連結不放，拖拉到視窗上方的分頁標籤列後，再放掉，可自動以新分頁開啟該網頁。
|〔Ctrl〕+〔T〕
|開啟新的空白分頁
|〔Ctrl〕+〔N〕
|開啟新視窗，以上兩個快速鍵跟IE、Firefox...等瀏覽器都一樣。
|〔Ctrl〕+〔Shift〕+〔N〕
|開啟偷偷上網用的「無痕視窗」，上網時不會留下紀錄。
|〔Ctrl〕+〔H〕
|開啟網頁瀏覽紀錄，可顯示、搜尋已關閉的網頁清單
|〔Ctrl〕+〔J〕
|開啟下載清單，可顯示目前正在下載中的檔案與以前的下載清單。
|〔Ctrl〕+〔F〕 或〔F3〕
|在網頁中尋找你要的文字，如果一個頁面中有多個符合的文字，可以持續按〔F3〕按鍵自動尋找下一個。
|〔Ctrl〕+〔W〕
|關閉目前分頁，可以不必拿滑鼠去點分頁上的「x」，操作起來比較輕鬆一點。
|〔Ctrl〕+〔Shift〕+〔T〕
|還原之前關閉的網頁，Google Chrome會自動記住最後10個被關閉的分頁。
|〔Ctrl〕+〔B〕
|快速顯示、隱藏視窗上方的「書籤工具列」，如果要在書籤工具列加入新的網頁，只要將網址旁的「☆」圖示拉到工具列上即可。
|〔Ctrl〕+〔D〕
|將目前網頁加入我的最愛書籤，也可按一下網址列最左邊的「☆」圖示，一樣可以把網頁加入到書籤中。
|〔Ctrl〕+〔F5〕
或
〔Shift〕+〔F5〕
|忽略已被快取的網頁內容，重新讀取網頁最新資訊，如果網頁上的內容不是最新的，可以用這方式重新讀取最新資訊。
|〔Ctrl〕+〔Tab〕
|切換到下一個分頁，可以一直按、一直按...，他會跳回第一個分頁繼續瀏覽。
|〔Ctrl〕+〔Shift〕+〔Tab〕
|切換到上一個分頁，一樣可以一直按、一直輪流閱讀。
延伸閱讀：
vimium 大法好
chrome 好用的有 ctrl-e
ctrl-n, n=1~9, 9 是最後一個書籤
期待未來
ctrl+"數字"
可以開啟由左至右的第"數字"個分頁
ex: ctrl+2, 即可開啟瀏覽器現有的第二個分頁
Ctrl+F5 跟直接按F5有何差別
下載 是按住[ alt ]點連結…
我想要關閉分頁，可以滑鼠連點兩下，請問要裝哪種[擴充功能]
真有趣:目
不知是否有辦法不用背景(用前景)來開啟新連結?
hi 請問為什麼我按shift+滑鼠左鍵 新的網頁卻藏在我正在使用的網頁的後面 而不世出現在前面 –知道得請幫我解答 感謝您 3Q
顯示書籤列是 [ ctrl ]+[shift]+[B]