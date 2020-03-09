CloneSpy v3.43 自動搜尋、刪除電腦中「重複的」圖片、檔案、文件、MP3！

2020/3/9 更新：CloneSpy 軟體版本更新至 v3.43 最新版（更新細節）。

電腦用久了可能常常會不小心重複下載一些相同的檔案或圖片或者在備份文件、MP3音樂…等資料時不小心搞亂了，

造成有些資料夾裡面有重複的檔案如果你想把這些一模一樣的重複檔案挑出來、刪掉的話那該怎麼做呢？

CloneSpy是個功能非常強大的免費軟體可以讓我們根據檔案內容與檔案大小、時間、檔名與所在資料夾等各種資訊來判斷哪些檔案是一模一樣的「拷貝版本」讓我們可以不用一個資料夾、一個資料夾慢慢打開來檢查就可以找出相同檔案並直接刪除或製作成報表。

另外也可根據檔名來搜尋抓出檔案名稱相同但所在位置不同的檔案甚至還可抓出同一個檔名但檔案大小差一點點的檔案（可能稍有修改過）對於一般重複檔案的整理工作來說相當方便。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：CloneSpy

軟體版本：3.43

軟體語言：英文

軟體性質：免費軟體

檔案大小：4.3 MB

系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10

官方網站：http://www.clonespy.com/

軟體下載：按這裡

CloneSpy軟體分別可偵測以下型態的檔案： 內容相同的重複檔案（副本）

內容相同且檔案名稱相同的檔案

檔案名稱相同的檔案

檔案名稱相同而且檔案大小接近的檔案

檔案大小為0 bytes的空白檔案

可自訂要處理的檔案類型（依照檔名、副檔名）

CloneSpy偵測出重複檔案後可執行的動作： 直接刪除重複檔案或刪除至資源回收筒

將重複的檔案移動到指定的資料夾

將重複檔案的清單作成報表

將刪檔工作製作成.bat自動執行檔方便日後一併處理

刪除重複檔案後將無內容的資料夾刪除

一、如何檢查資料夾中的重複檔案？

第1步 將CloneSpy軟體下載回來、解壓縮之後請直接執行資料夾中的「CloneSpy.exe」檔案。

第2步 開啟CloneSpy軟體主視窗後視窗左邊可以分兩個「Pool」來比對處理我們可以只用到「Pool 1」請在「Pool 1」右邊的〔Add Folder〕按鈕按一下。

第3步 選取你要處理的資料夾（注意不要選到內含系統檔的重要資料夾）選好之後按一下〔Add selected folder〕如果你要選取多個資料夾可以再點選、再按〔Add selected folder〕都列入右邊「Pool 1」方框中之後再按下〔OK〕。

第4步 接著有四個動作要做：搜尋什麼檔案→如何處理檔案→刪除檔案的方式→開始執行。請依照你的需求選擇正確的步驟。如果你只是要刪除完全一模一樣的重複檔案請依照下圖中的方式來點選。

Search for 方框裡面的選項： Duplicates： 找出完全一樣的重複檔案 Duplicates + same name： 找出內容一樣且檔名相同的檔案 Same name： 找出檔名相同的檔案 Same name + (approx . ) same size： 找出檔名相同且檔案大小接近的檔案

第5步 執行完畢後它會出現一個簡單的報告我們可以點選〔View log〕按鈕看看總共刪除了多少重複的檔案。如果你前一個步驟中的「On automatic deletion」是選擇「Delete directly」的話預設會直接將檔案刪除至「資源回收筒」中我們可以再去檢查看看哪些檔案已經被刪除。