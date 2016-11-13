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[下載] Google Chrome 瀏覽器 v56.0.2914.3 開發版、v54.0.2840.99 穩定版 繁體中文版

2016/10/21 更新：Google Chrome瀏覽器最新版本為 v56.0.2914.3 開發版、 v54.0.2840.99 穩定版。更新細節：按這裡

在前兩天很低調的傳出Google自行研發的最新網路瀏覽器軟體的訊息後，網路上馬上炒得沸沸揚揚了！想不不到才過了一兩天，Google馬上趁勢將Google Chrome瀏覽器測試版軟體丟出來給大家玩了。不過也因為是最初的測試版本，軟體的穩定度與使用習慣上應該也會需要一段時間的調整跟適應吧？有興趣的話可以下載來玩玩看囉！
目前釋出的Google Chrome瀏覽器版本已經內建了數十國的多國語言介面，整個操作介面雖然看起來頗陽春，不過最它的瀏覽速度還真的快很多唷！就一般的使用經驗「感覺」起來（還沒經過客觀的評測），應該有比Firefox 3.0跟IE8等瀏覽器快很多，這也可能是因為Google Chrome瀏覽器的Webkit核心原本表現就很不錯，再加上V8強化了JavaScript程式的解析與運作速度，所以整個瀏覽器在設計較複雜的網頁會有很不錯的表現。

▇ 軟體小檔案 ▇

當然，大家也不用對Google出的軟體就有過多的期待，除了搜尋引擎跟Gmail、Google Maps之外，Google其實也搞了很多不是那麼成功的產品。不過有競爭是好事，如果這個新的瀏覽器可以順利的讓一般大眾也都能接受的話，Google應該才算是成功跨出第一步。

 

一、Google Chrome瀏覽器安裝畫面：

第1步 Google Chrome瀏覽器安裝方法很簡單，沒有多餘的步驟，就是按兩下執行「ChromeSetup.exe」程式後，馬上就可以安裝好了。安裝好之後，它會出現一個自訂設定的頁面，問我們要不要修改瀏覽器的設定值，或者直接按一下〔開啟Google瀏覽器〕的按鈕開始使用。

GoogleChorme-01

 

第2步 如果你要自訂瀏覽器設定值的話，可以自行選擇是否匯入其他瀏覽器的書籤或相關資料，並且勾選讓Google瀏覽器成為系統預設的網路瀏覽器。

GoogleChorme-02

 

 

二、Google Chrome瀏覽器操作畫面：

第1步 下圖是Google Chrome瀏覽器的主畫面，整個操作介面真的很簡潔，只有上一頁、下一頁、重新整理/停止按鈕，跟整合了搜尋功能的網址列。預設的空白頁面中會自動列出最常使用的網頁，讓我們直接點選頁面縮圖進入該網站。右邊則有搜尋框與網路瀏覽歷史清單...等資訊。

GoogleChorme-03

 

第2步 預設的網址列整合了Google的搜尋功能，以及自動搜尋瀏覽紀錄的功能。我們可以直接在網址列輸入你要找的網頁名稱，它會自動列出你曾經開過的網頁，如果你要搜尋這個關鍵字的話，可以直接點「在「Google」搜尋「XXX」的結果」，它會馬上在Google搜尋頁面中顯示你要找的網站。

GoogleChorme-04

 

第3步 另外，這個整合搜尋功能的網址列還提供了「Google搜尋建議」的功能，也就是說，當我們打了某個關鍵字的前半段，它會自動推測你是不是要找某個東西，並把可能的結果列出來讓我們快速找到想要的資訊。

GoogleChorme-05

 

第4步 Google Chrome瀏覽器把各個網頁的分頁標籤放在視窗的最上方，我們也可以直接用滑鼠將頁籤拉到視窗外面，它會自動將視窗分離開來，方便我們針對個別的視窗做處理。

GoogleChorme-06

 

第5步 另外它還有個「工作管理員」功能，可以列出目前已經開啟的全部網頁清單，讓我們看看哪些網頁用了多少記憶體與CPU資源，直接抓出哪些網站是吃資源的大怪獸。

GoogleChorme-07

延伸閱讀： Google自行開發的新瀏覽器「Google Chrome」計畫曝光！

 

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較舊的留言
  1. 路人甲 說道：
    01-31, 2017 at 下午 6:40.33

    請問新版Chrome搜尋後，搜尋結果被一堆白色框框框住，要怎麼取消啊？

    回覆
  2. 怒怒怒 說道：
    12-06, 2016 at 下午 2:56.44

    更新兩次 都出現 無法瀏覽網頁
    瀏覽器 不能使用 原有的記錄 都打不開
    超級爛透的瀏覽器 快昏倒了

    回覆
  3. 過客 說道：
    09-06, 2016 at 上午 3:20.50

    好像CHROME從53.0.2785.89的無痕模式是黑色介面
    剛開始以為是更新失敗所以才異常介面,沒想到移除之後重新安裝也是一樣
    可能以後CHROME的無痕模式都是黑色介面吧

    回覆
  4. liwai 說道：
    08-12, 2016 at 下午 12:00.00

    我安裝後並不是繁體中文版

    回覆
  5. 訪客 說道：
    12-06, 2015 at 下午 6:25.35

    Fine

    回覆
  6. sheva 說道：
    12-01, 2015 at 上午 12:02.26

    請問下載後遇到 會出現方框 chrome ox80000003 就都打不開了 知道該怎麼辦嗎?

    回覆
  7. Jill 說道：
    09-30, 2015 at 下午 6:11.51

    不好意思 我重新安裝了 但是打開全是白色的底 在搜尋列上搜尋其他網站會出現這一串
    C:\ProgramFiles(x86)\Google\Chrome\Application\45.0.2454.101\resources\gaia_auth. 遺失的對話框
    請問 這樣還有救嗎? 還是真的只能送重灌了…
    因為使用其他瀏覽器還沒什麼問題 只是習慣CHROME 很想用回來
    其他作業上也沒有問題 就為了這個重灌覺得還要再重新安裝其他東西 好麻煩啊….
    麻煩您解答了~

    回覆
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