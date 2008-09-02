網路上一直有傳言說Google即將推出自行開發的網路瀏覽器，其實這也不是什麼新聞，開發是一定會開發，不過不知道最後弄出來的東西會長怎樣、是否能讓一般使用者愛用，才是真正的重點。最近又傳出一個「Google Chrome」的東西，還附了個38頁的漫畫來解釋這個Google所開發的新網路瀏覽器，有興趣的人也許可以參考看看。

「Google Chrome」是Google新瀏覽器的名稱，「Chrome」是一種名為「鉻」的金屬，發音為 [krəum]。目前並不確定「Google Chrome」是不是個代號，還是以後都會叫這名字，搞不好應該還是會叫「Google Browser」或「Gbrowser」之類的名稱會比較洽當。以下資訊可能還是得等Google的瀏覽器正式推出之後才能確定，什麼時候會有什麼調整或規劃，也都很難講。

Google瀏覽器的操作畫面：



(以上圖片引用自：TechCrunch)

Google Chrome的部份影片：（不是很清楚，不過完成度應該頗高）

漫畫中提到了幾個重點：

Google瀏覽器將會是個開放原始碼的計畫，會使用與蘋果電腦的Safari瀏覽器相同的Webkit引擎來開發，此外還會整合之前的Google Gears離線瀏覽技術進去，也許可以減輕伺服器負擔、加快網路瀏覽速度。 Google Chrome將會內建一個被稱為V8的JavaScript Virtual Machine，這技術可以加快JavaScript程式碼的解析速度，大大提昇內建複雜JavaScript程式的網站瀏覽、展示速度。 Google Chrome一樣會是像Firefox、Opera那樣的多標籤瀏覽器，只不過他會將頁籤放到整個視窗的最上方，而不是像Firefox那樣放在網址列的下方，也許這種方式對於一般電腦使用者會比較沒有操作上的負擔也不一定。從漫畫裡的敘述看來，應該會是每個處理程序都是各自獨立的，避免因為某個網頁當掉而造成整個瀏覽器都當掉，這設計也許可以提昇瀏覽器的穩定度。

網址列會內建類似Google搜尋建議的功能，方便快速瀏覽、找到所需資訊。（搜尋框咧？） 新瀏覽器將內建類似Opera的「speed dial」快速撥號鍵盤功能，可以將幾個常用的網站以圖片的方式將他掛在新開啟的空白頁面中，方便我們快速點選想要瀏覽的網站。Opera瀏覽器的各種創新真的是引領世界潮流啊！不過Google版的「speed dial」還在右邊放了最近搜尋的關鍵字、與最近關閉的網頁和剛加入的書籤...等，看起來相當不錯。 Google Chrome內建了一個匿名瀏覽的功能稱為「incognito」，可以避免網頁瀏覽紀錄被其他人看到。這跟微軟IE8的「InPrivate」很像，不過細節還是得等到時候出來才知道。 其他還有一些防釣魚、防堵惡意軟體、Sandbox機制...等等的安全防護設計，如果有興趣的話可以先看看下面的漫畫在演什麼。實際的軟體穩定度、執行速度與網頁相容性等問題，可能還是得等測試版軟體推出後實際玩玩才能知道。

部份漫畫內容： (可點小圖放大檢視)