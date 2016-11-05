2016/11/5 更新：軟體版本更新至 v8.4 最新版。
FastStone Capture是個功能相當完整且好用的抓圖軟體，目前最新版本為 v8.4，不過免費版本只出到v5.3版而已，v5.4版之後就都是付費版本。
如果你常需要將網頁或電腦中的畫面、視窗或圖示抓圖下來的話，可以只裝這個免費的v5.3版本，此免費版本已包含視窗抓圖、自訂區塊、自訂任意抓圖範圍、全螢幕抓圖、網頁自動捲頁抓圖…等功能，此外也內建了一個相當簡單好用的FastStone Editor圖片編輯功能，讓我們可以針對抓下來的圖檔做些編輯與加工（加浮水印、邊框...等），說實在的，這樣也差不多很夠用了。
FastStone Capture 5.3版本已支援Windows Vista作業系統，抓圖完後可直接將圖檔傳送到FastStone Editor編輯器或讓它自動存檔、自動列印或自動用Email寄出...等，此外還可直接將妳預先準備好的浮水印圖片加上到每一張抓好的圖檔中，並可直接在圖片邊緣將上方框或陰影效果，整個看起來就是超美的。
此軟體雖為免費軟體，不過他的免費使用範圍只限制在「非商業使用」，如果你要在辦公室或其他商業用途上，就得花錢買他的授權囉。不過對於學校老師、教職員或其他學生、自家用，都沒問題可以免費使用。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：FastStone Capture
軟體版本：8.4
軟體語言：英文、繁體中文版（舊版）
軟體性質：試用版軟體（另有 v5.3 免費版舊版軟體）
檔案大小：2.97 MB
系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista/Win 8/Win 10
官方網站：http://www.faststone.org/
軟體下載：按這裡
延伸閱讀：
抓圖方法：
抓圖方法分為以下五種，除了可以直接按「FastStone Capture」抓圖面板上的按鈕抓圖，還可使用鍵盤快速鍵來抓圖，我們也可自行設定慣用的快速鍵組合來抓圖。
擷取畫面的方法很簡單，在剛安裝好軟體的預設狀態下，請直接按一下「FastStone Capture」軟體操作面板上的圖示，抓好螢幕畫面後，它會自動開啟圖片編輯視窗，讓我們做其他編輯工作，編輯完成後再按〔Save As〕按鈕存檔即可。
抓圖完後自動存檔、自動命名
第1步 如果你希望每次抓圖時都可以自動命名、自動存檔，可以按一下 圖示，再點選【To File (Auto Save)】，這樣每次都可以自動將你所抓的畫面儲存在你指定的資料夾。
第2步 第一次執行時，它會出現一個要我們設定存檔資料夾的提示，請按〔OK〕，然後再依照後面的方式設定存檔位置。
第3步 開啟設定視窗後，請在最下面的「Output Folder」設定抓圖完後的圖檔儲存位置，設定好之後再按下〔OK〕，如果你想預先設定存檔格式的話，也可以在「Output Format」裡面點選你喜歡的圖檔格式。
中文化之後的設定頁面：（可按下圖放大檢視）
FastStone Capture 還有其他相當不錯的小功能，譬如說自動套用浮水印、自動加上邊框與邊框陰影...等，這些功能幾乎都不輸給一般付費版的抓圖軟體，如果你也有螢幕擷取、抓圖這方面的需求，可以好好玩玩看。
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請問，用在桌機都很正常，但是筆電用，我一按截圖，我桌面的東西就會被放大，變成要的圖幾乎被裁掉一半，怎麼都無法解決，這樣是甚麼問題呢？謝謝
桌面圖示按右鍵內容,相容性，勾選"在高DPI設定時,停用顯示調整值"就可以解決放大的問題。
還是不行耶….
我的電腦是win10
這個可以先設定好截圖區域、然後按快捷鍵直接截圖自動存檔、不再出現截取區域嗎？
想截取遊戲圖、但是每次按快捷鍵後都會跳出截取區域要你再圈截圖範圍
這個可以先設定好截圖區域、然後按快捷鍵直接截圖、不再出現截取區域嗎？
想截取遊戲圖、但是每次按快捷鍵後都會跳截取區域要你再圈截圖範圍
各位好，我用過試用版之後覺得很不錯，試用期滿就去網站上刷卡購買正式版。結果都沒收到確認信。至今無法使用。大家有這種情形嗎?
我在截取滾動中的視窗時
(ptt網頁版)
圖片會出現藍藍的殘影…
請問該如何解決0.0??
感謝版主~~
我用 8.2 最新版測試，不管是IE, Firefox 或 Google Chrome, 都正常，你用哪個版本的軟體？
http://i2.minus.com/iTLR6ZaTHdjOx.png
您好，我是使用正版的安裝模式，丟進繁體中文的就執行不起來…移除繁體中文語系檔後…才可以正常執行，看來繁體中文語系，應該無法對應新版ㄟ！
對，舊版的繁體中文語系檔不能用在新版軟體上，如果要用中文界面的話，請改用 v5.3 版舊版軟體。
http://123.briian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1796
希望能抓圖成功
已經有7.8版了
請問ＭＡＣ可以裝嗎？
不行，這是 Windows 版的軟體，Mac 電腦請用：http://briian.com/7543/mac-captur.html