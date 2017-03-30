2017/3/30 更新：軟體版本更新至 v4.00.362 最新版。

當我們硬碟被塞爆時，想要刪除一些用不到的文件或檔案的話，該怎麼知道哪些資料夾佔用的空間比較多呢？以下介紹這套免費的硬碟小工具「TreeSize Free」，它可以很簡單的用「樹狀圖」的方式幫我們將全部的資料夾與檔案的名稱與檔案大小都列出來，讓我們可以更快的找出哪些有用或沒用的東西佔用掉多少空間，要按〔delete〕的話也會方便一些。

TreeSize除了免費版之外還提供了Professional專業版，專業版是要錢的，不過功能完整很多，有一堆圖表、分類選項與細節可查詢。專業版比較適合用在公司MIS等專業人員的管理工作上，一般使用者用免費的TreeSize Free來作簡單的查詢或匯出報表…等，應該也很足夠囉。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：TreeSize Free

軟體版本：4.00.362

軟體語言：英文

軟體性質：免費軟體

檔案大小：7.12 MB

系統支援：Windows 7/8/10

官方網站：JAM Software

軟體下載：按這裡

一、查詢硬碟空間佔用情況

第1步 下載、安裝好軟體之後，請啟動TreeSize主程式，按一下〔scan〕再點選你要檢查的硬碟機。

第2步 接著會花個三、五秒鐘掃瞄一下整個硬碟的檔案與資料夾佔用情形，掃完成後，我們可以直接在視窗中看到目前硬碟空間的分配狀況。

常用選項說明： Size： 顯示檔案大小

顯示檔案大小 Allocated Space： 顯示佔用硬碟空間的多寡

顯示佔用硬碟空間的多寡 Percent： 以百分比的方式顯示

以百分比的方式顯示 File Count：顯示資料夾中的檔案數量

第3步 如果你想依照檔案大小來排序的話，可以按一下〔Sort〕，再點選【Sort by Size】，哪些檔案或資料夾比較肥，都可一目瞭然。

二、將檔案清單列印成完整報表

第1步 我們也可將這些檔案與資料夾的清單全部作成報表，列印出來。使用方法很簡單，只要按一下工具列上的印表機圖示，然後再依照指示按列印即可。

第2步 如圖，列印出來的報表會長得像這樣：