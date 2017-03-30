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TreeSize Free v4.00 硬碟塞爆怎麼刪？用樹狀圖列出檔案大小、列印檔案清單

2017/3/30 更新：軟體版本更新至 v4.00.362 最新版。

當我們硬碟被塞爆時，想要刪除一些用不到的文件或檔案的話，該怎麼知道哪些資料夾佔用的空間比較多呢？以下介紹這套免費的硬碟小工具「TreeSize Free」，它可以很簡單的用「樹狀圖」的方式幫我們將全部的資料夾與檔案的名稱與檔案大小都列出來，讓我們可以更快的找出哪些有用或沒用的東西佔用掉多少空間，要按〔delete〕的話也會方便一些。

TreeSize除了免費版之外還提供了Professional專業版，專業版是要錢的，不過功能完整很多，有一堆圖表、分類選項與細節可查詢。專業版比較適合用在公司MIS等專業人員的管理工作上，一般使用者用免費的TreeSize Free來作簡單的查詢或匯出報表…等，應該也很足夠囉。

 

▇ 軟體小檔案 ▇

軟體名稱：TreeSize Free
軟體版本：4.00.362
軟體語言：英文
軟體性質：免費軟體
檔案大小：7.12 MB
系統支援：Windows 7/8/10
官方網站：JAM Software
軟體下載：按這裡

 

一、查詢硬碟空間佔用情況

第1步  下載、安裝好軟體之後，請啟動TreeSize主程式，按一下〔scan〕再點選你要檢查的硬碟機。

TreeSize-01

 

第2步  接著會花個三、五秒鐘掃瞄一下整個硬碟的檔案與資料夾佔用情形，掃完成後，我們可以直接在視窗中看到目前硬碟空間的分配狀況。

常用選項說明：

  • Size Size：顯示檔案大小
  • Allocated Space Allocated Space：顯示佔用硬碟空間的多寡
  • Percent Percent：以百分比的方式顯示
  • File Count File Count：顯示資料夾中的檔案數量

TreeSize-02

 

第3步  如果你想依照檔案大小來排序的話，可以按一下〔Sort〕，再點選【Sort by Size】，哪些檔案或資料夾比較肥，都可一目瞭然。

TreeSize-03

 

 

二、將檔案清單列印成完整報表

第1步  我們也可將這些檔案與資料夾的清單全部作成報表，列印出來。使用方法很簡單，只要按一下工具列上的印表機圖示，然後再依照指示按列印即可。

TreeSize-04

 

第2步  如圖，列印出來的報表會長得像這樣：

TreeSize-05報表

 

延伸閱讀：

FolderSizes v4.6.0.37 揪出哪個資料夾、檔案最佔硬碟空間！（可搜重複檔案）

 

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  1. wildsky 說道：
    11-16, 2014 at 下午 4:50.22

    我覺得 spacesniffer 比較好用, 也比較炫 XD

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