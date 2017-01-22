作者：,     

[下載] FileZilla v3.24.0 免費 FTP 傳檔軟體（繁體中文免安裝版，無廣告）

2017/1/22 更新：軟體版本更新為 v3.24.0 最新版，此版本修正一些 bug  與程式問題。

FileZilla 是一套免費、開放原始碼的 FTP 檔案傳輸軟體，內建 44 種語言的多國語系介面，且還提供 Windows、Linux、Mac OS X 等多種作業系統平台的版本。除了支援一般 FTP 檔案傳輸之外，還可支援 SFTP 與「FTP over SSL/TLS」…等傳輸模式，是個相當穩定而好用的免費軟體。

其實FTP軟體以前還滿常用的，一堆好康的都是透過某些神人的 FTP 伺服器來抓，不過後來都沒了。現在大部分都是用來修改網頁、上傳圖檔到網站..啥的，這些用途用這免費的FileZilla也很夠用囉。

FileZilla 主要特色是支援「斷線續傳」與 SFTP，另外還可支援 UTF-8 文字編碼，如果對方伺服器支援 UTF-8 的話，可以讓 FileZilla 自動偵測 UTF-8 編碼或自己指定編碼。這部份其實也不用多設定，一般情況下讓他自動偵測應該都可以順利顯示正確的檔案名稱。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：FileZilla
  • 軟體版本：3.24.0
  • 軟體語言：繁體/簡體中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體，開放原始碼的自由軟體
  • 檔案大小：9.21 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/7/8/Win 10/Linux/Mac OSX
  • 官方網站：http://filezilla-project.org （注意！官方下載點會綁廣告，請小心）
  • 軟體下載：按這裡（無廣告版）

 

使用教學：使用FileZilla「續傳」FTP中的超大檔案

 

 

這是FileZilla軟體的主畫面，右邊是遠端FTP主機的目錄，左邊是本地電腦的資料夾，每個欄位都可以直接從上方的工具列點選、設定為顯示或不顯示。

FileZilla-001

 

設定頁面中，我們可以將FTP軟體設為主動模式或被動模式（依實際需求，沒事不用設定），也可勾選「送出FTP維持連線指令」，盡量延長連線狀態方便作業。

FileZilla-002

 

另外也可設定檔案傳輸的上傳、下載頻寬限制，避免大量檔案傳輸影響到網頁瀏覽或其他程式的正常運作。

FileZilla-003

 

等等，還有下一頁 »   1 2
非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 下載/上傳工具、P2P、FTP » [下載] FileZilla v3.24.0 免費 FTP 傳檔軟體（繁體中文免安裝版，無廣告）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
NetDrive v2.6.11 把 FTP 站拉到「我的電腦」變成磁碟機(Wi...
Free Download Manager v5.1.22 超快速檔案、BT、網...
DropMeFTP 滑鼠拖拉、上傳到 FTP，並自動複製下載網址到剪貼簿...
ALFTP 免費 FTP/SFTP 下載、檔案傳輸軟體...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. Jean Miller 說道：
    11-09, 2016 at 上午 1:37.09

    FTP is great only when there is someone to manage it well. On the other hand Binfer makes it real simple to transfer files. See Binfer as FTP alternative.

    回覆
  2. DavidGuo 說道：
    03-15, 2016 at 下午 8:33.51

    Filezella還不錯，目前一直在使用，但有個問題無法解決，不知道大家有沒有辦法？
    就是在搜尋檔案時，無法設成非遞迴式搜尋。

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 