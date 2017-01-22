2017/1/22 更新：軟體版本更新為 v3.24.0 最新版，此版本修正一些 bug 與程式問題。

FileZilla 是一套免費、開放原始碼的 FTP 檔案傳輸軟體，內建 44 種語言的多國語系介面，且還提供 Windows、Linux、Mac OS X 等多種作業系統平台的版本。除了支援一般 FTP 檔案傳輸之外，還可支援 SFTP 與「FTP over SSL/TLS」…等傳輸模式，是個相當穩定而好用的免費軟體。

其實FTP軟體以前還滿常用的，一堆好康的都是透過某些神人的 FTP 伺服器來抓，不過後來都沒了。現在大部分都是用來修改網頁、上傳圖檔到網站..啥的，這些用途用這免費的FileZilla也很夠用囉。

FileZilla 主要特色是支援「斷線續傳」與 SFTP，另外還可支援 UTF-8 文字編碼，如果對方伺服器支援 UTF-8 的話，可以讓 FileZilla 自動偵測 UTF-8 編碼或自己指定編碼。這部份其實也不用多設定，一般情況下讓他自動偵測應該都可以順利顯示正確的檔案名稱。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FileZilla

FileZilla 軟體版本： 3.24.0

3.24.0 軟體語言： 繁體/簡體中文（內建多國語系）

繁體/簡體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體，開放原始碼的自由軟體

免費軟體，開放原始碼的自由軟體 檔案大小： 9.21 MB

9.21 MB 系統支援： Windows XP/2003/7/8/Win 10/Linux/Mac OSX

Windows XP/2003/7/8/Win 10/Linux/Mac OSX 官方網站： http://filezilla-project.org （注意！官方下載點會綁廣告，請小心）

http://filezilla-project.org （注意！官方下載點會綁廣告，請小心） 軟體下載： 按這裡（無廣告版） 使用教學：使用FileZilla「續傳」FTP中的超大檔案

這是FileZilla軟體的主畫面，右邊是遠端FTP主機的目錄，左邊是本地電腦的資料夾，每個欄位都可以直接從上方的工具列點選、設定為顯示或不顯示。

設定頁面中，我們可以將FTP軟體設為主動模式或被動模式（依實際需求，沒事不用設定），也可勾選「送出FTP維持連線指令」，盡量延長連線狀態方便作業。

另外也可設定檔案傳輸的上傳、下載頻寬限制，避免大量檔案傳輸影響到網頁瀏覽或其他程式的正常運作。