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[統一發票] 中獎號碼 105 年 11、12 月

來囉，每兩個月都要來一次的統一發票開獎，雖然對發票不像樂透彩那麼讓人興奮，但是中大獎的機會還是在喔！

這次最大的改變是新增了一組金額為「一千萬」的特別獎獎項，聽說這其有8人中了一千萬喔！趕快對對看！

衝吧！人生就是一場每兩個月高潮又低潮一次的戰鬥啊！

 

 

 

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資料來源：財政部稅務入口網

 

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    06-22, 2016 at 下午 9:28.06

    你公布錯的資訊！！

    回覆
  2. 訪客 說道：
    05-26, 2016 at 下午 1:57.49

    哈哈,雖然兌獎數少,但我還是中了5張200元!
    不無小補! 感謝分享!!

    回覆
  3. PLC 說道：
    03-27, 2016 at 下午 4:59.08

    增開6獎怎只剩1個…

    回覆
  4. 訪客 說道：
    01-27, 2016 at 下午 10:18.10

    結帳單純真實習醫生珍惜尊敬業者開發票營業稅負責收營機關鍵入學長學妹正義感…心滿意足….心甘情願….心平氣和….心知肚明….心曠神怡

    回覆
  5. Sean 說道：
    05-25, 2015 at 下午 5:35.13

    這邊好快公佈了,謝謝大大的分享.
    已經對完了~哈哈!

    完沒沒中~下次吧!加油!

    回覆
  6. 朱朱 說道：
    11-25, 2013 at 下午 8:08.44

    聽說這【其】有8人中了一千萬喔！趕快對對看！
    喔喔!!!!錯字囉：【期】，還請大大更正呦~

    回覆
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