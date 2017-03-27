2017/3/28 更新：軟體版本更新至 9.25.0.120 最新版。
當我們要重灌電腦前，除了要先備份照片與資料之外，最重要的是要先準備好XP或Vista等系統的安裝光碟與「驅動程式光碟」。雖然買電腦時都會附兩三張主機版、顯示卡...等的驅動程式光碟片，不過很多人時間久了就不知道丟哪去了。現在我們可以透過DriverMax這軟體先將目前電腦中已安裝的驅動程式給抓出來，全部匯出成一個ZIP壓縮檔，等重灌後再按幾下還原回去，重開機後，你的電腦就自動安裝好原本的一堆驅動程式囉。
DriverMax的主要功能除了備份、還原驅動程式之外，還提供了各類熱門電腦硬體的驅動程式下載，我們可以不用到處找官方網站、找型號…，DriverMax可以自動幫我們列出並下載指定硬體的驅動程式。此外還提供未知硬體的偵測功能（偵測能力未知），讓我們可以不用拆開機殼就可以確定硬體廠牌型號與相關資訊。
另外DriverMax還提供了一個詳盡的電腦硬體、驅動程式版本的報表，讓我們可以輕鬆的比對出目前硬體所使用的驅動程式版本，方便我們比對、更新同版本的驅動程式。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：DriverMax
軟體版本：9.25.0.120
軟體語言：英文
軟體性質：免費軟體，可用30天，可免費註冊永久使用序號。
檔案大小：5.70 MB
系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
官方網站：http://www.drivermax.com/
軟體下載：按這裡
安裝時請注意！安裝畫面中出現如下圖的步驟時，請不要勾選、安裝上面的項目，他會幫你加裝一些工具列或不需要的軟體。
DriverMax 主要功能：
- 自動下載最驅動程式（只包含該網站有收錄的常見硬體）
- 備份電腦中的全部或指定驅動程式
- 內建完整硬體型號與驅動程式版本報表
- 可檢測目前最新版本的驅動程式
- 提供最佳硬體採購建議...
- 目前下載功能尚未支援Windows XP/Vista 64位元的驅動程式下載
剛安裝好DriverMax軟體之後，第一次執行時它會自動掃描、偵測你的電腦中的全部硬體與驅動程式，一般大概會耗費2～3分鐘的時間，請耐心等候。
一、備份驅動程式（重灌前）
第1步 啟動軟體後會跳出一個要你註冊的畫面，註冊不用錢，不過不註冊也可以使用30天，請直接按一下〔Continue evaluation〕按鈕，開始使用。
第2步 要備份驅動程式的話，請依序按下〔Driver operations〕→〔Export drivers〕。
第3步 出現說明頁面後按一下〔Next〕按鈕。
第4步 頁面中會列出目前可備份的驅動程式清單，我們以自行勾選要備份（匯出）的驅動程式，或者按一下〔select all〕按鈕，再按〔Next〕，備份整台電腦的驅動程式。
第5步 接著我們可以選擇要備份成一堆資料夾或自動壓縮成單一的ZIP檔，選好方式與存檔位置後，請按一下〔Next〕。
第6步 如圖，備份完成後，就可以看到一個ZIP壓縮檔在電腦裡囉，請將它另外儲存到隨身碟或其他地方，等重灌完電腦後再來取用。
我用驅動人生更新驅動，很好用啊，而且現在他們還有一個海外版本，雖然網站看起來不高大上，但是產品很簡潔，而且沒有任何廣告。海外站點的鏈接：http://www.drivethelife.com 大家可以圍觀一下。O(∩_∩)O哈哈哈~
請問我已經備分了
放在E槽
可是重灌電腦之後卻不知道怎麼還原
已經解壓縮到E:\backup
剩下我就不會了
不來恩大大,我用它更新了個usb介面卡,然後機子正常,鍵盤和滑鼠都沒反應……
想問一下假如面對鍵盤和滑鼠都用不了的情況要怎麼重裝驅動…………
請問 WIN7支援嗎? 如過支援我想問 WIN7 64位元輩分好的驅動，可用在32位元下還原嗎
看起來不如驅動精靈好用啊
我重灌後載入先前備份的驅動程式時
出現了以下的畫面
Cannot change Visible in Onshow or Onhide.
這是怎麼回事?