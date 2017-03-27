2017/3/28 更新：軟體版本更新至 9.25.0.120 最新版。

當我們要重灌電腦前，除了要先備份照片與資料之外，最重要的是要先準備好XP或Vista等系統的安裝光碟與「驅動程式光碟」。雖然買電腦時都會附兩三張主機版、顯示卡...等的驅動程式光碟片，不過很多人時間久了就不知道丟哪去了。現在我們可以透過DriverMax這軟體先將目前電腦中已安裝的驅動程式給抓出來，全部匯出成一個ZIP壓縮檔，等重灌後再按幾下還原回去，重開機後，你的電腦就自動安裝好原本的一堆驅動程式囉。

DriverMax的主要功能除了備份、還原驅動程式之外，還提供了各類熱門電腦硬體的驅動程式下載，我們可以不用到處找官方網站、找型號…，DriverMax可以自動幫我們列出並下載指定硬體的驅動程式。此外還提供未知硬體的偵測功能（偵測能力未知），讓我們可以不用拆開機殼就可以確定硬體廠牌型號與相關資訊。

另外DriverMax還提供了一個詳盡的電腦硬體、驅動程式版本的報表，讓我們可以輕鬆的比對出目前硬體所使用的驅動程式版本，方便我們比對、更新同版本的驅動程式。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：DriverMax

軟體版本：9.25.0.120

軟體語言：英文

軟體性質：免費軟體，可用30天，可免費註冊永久使用序號。

檔案大小：5.70 MB

系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

官方網站：http://www.drivermax.com/

軟體下載：按這裡

DriverMax 主要功能： 自動下載最驅動程式（只包含該網站有收錄的常見硬體）

備份電腦中的全部或指定驅動程式

內建完整硬體型號與驅動程式版本報表

可檢測目前最新版本的驅動程式

提供最佳硬體採購建議...

目前下載功能尚未支援Windows XP/Vista 64位元的驅動程式下載

剛安裝好DriverMax軟體之後，第一次執行時它會自動掃描、偵測你的電腦中的全部硬體與驅動程式，一般大概會耗費2～3分鐘的時間，請耐心等候。

一、備份驅動程式（重灌前）

第1步 啟動軟體後會跳出一個要你註冊的畫面，註冊不用錢，不過不註冊也可以使用30天，請直接按一下〔Continue evaluation〕按鈕，開始使用。

第2步 要備份驅動程式的話，請依序按下〔Driver operations〕→〔Export drivers〕。

第3步 出現說明頁面後按一下〔Next〕按鈕。

第4步 頁面中會列出目前可備份的驅動程式清單，我們以自行勾選要備份（匯出）的驅動程式，或者按一下〔select all〕按鈕，再按〔Next〕，備份整台電腦的驅動程式。

第5步 接著我們可以選擇要備份成一堆資料夾或自動壓縮成單一的ZIP檔，選好方式與存檔位置後，請按一下〔Next〕。

第6步 如圖，備份完成後，就可以看到一個ZIP壓縮檔在電腦裡囉，請將它另外儲存到隨身碟或其他地方，等重灌完電腦後再來取用。