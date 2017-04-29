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[下載] XnView v2.40 免費看圖軟體（繁體/簡體中文版）

2017/4/29 更新：軟體版本更新為 2.40 新版，詳細更新細節可參考「這裡」的說明。

XnView跟IrfanView一樣，都是免費、速度又快的看圖軟體，比起較為肥大、開啟速度較慢的ACDSee軟體來說，XnView的功能一樣完整、介面一樣好看，而且還可免費使用。除了快速開啟圖片、瀏覽圖片之外，XnView還支援快速裁切、水平/垂直翻轉、調整亮度/對比/伽瑪校正、消除紅眼…等功能，還提供了螢幕抓圖的功能，方便我們可以快速將看到的畫面存成圖檔，實在相當方便唷。

XnView其實不只是個「看圖軟體」而已，內建的圖片特效、消除紅眼、與各種圖片加工功能，都非常方便實用。重點是還可以把一堆圖片用「幻燈片」模式來播放，如果你比較懶的話可以不用製作PowerPoint簡報，直接用XnView來展示圖片就可以上台報告囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

軟體名稱：XnView
軟體版本：2.40
軟體語言：繁體/簡體中文（內建多國語系）
軟體性質：免費軟體（個人、非商業與教育使用）
檔案大小：18.8 MB
系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win 7/8/Win 10
官方網站：http://www.xnview.com/
軟體下載：按這裡 （安裝好之後可選擇軟體語系）

 

XnView主要功能：

  • 可讀取400種圖檔格式
  • 可匯出為50種圖檔格式（jpg, png, gif, tiff, pdf...等）
  • 支援GIF動畫、動態ICO圖檔與多頁TIFF圖檔
  • 支援顯示IPTC、EXIF等圖檔、相片資訊
  • 支援EXIF auto rotation
  • 可編輯IPTC資訊
  • 支援重新設定圖檔大小、旋轉角度、裁切圖檔
  • 支援不失真的旋轉圖片與裁切(JPEG)
  • 可自訂色相/亮度/飽和度/對比等數值…
  • 可計算圖片所使用的顏色數量
  • 支援多種濾鏡與特效效果
  • 支援全螢幕瀏覽模式
  • 支援24種幻燈片播放特效(Slide show)
  • 用幻燈片模式播放圖片時，可自訂播放音效（MP3、WAV…等格式）
  • 選取多個檔案可直接製成HTML網頁相簿（內建22種樣板）
  • 支援螢幕抓圖功能（可自訂延遲、抓視窗或全螢幕...）
  • 可將多張圖片組合成單一檔案（內含多頁圖檔的TIFF格式）
  • 可將多個圖檔縫製成「全景圖」
  • 可匯出圖檔清單，可顯示檔案名稱、大小、類型、日期、內容與各種描述
  • 支援TWAIN 與 WIA傳輸協定
  • 支援列印功能
  • 支援滑鼠拖/拉/放操作
  • 內建「比較圖像」功能，可更方便的比對兩個圖檔間的差異
  • 支援44種語言（包含繁體、簡體、英文、德文、日文...）

 

XnView瀏覽器，多分頁看圖更方便！

XnView看圖軟體的程式主要分成兩部份，除了在圖檔按兩下以XnView開啟圖檔來瀏覽之外，還有個XnView瀏覽器可以一次瀏覽多個圖片，而XnView瀏覽器也支援「多頁籤」的方式來顯示圖片，另外我們也可以將XnView瀏覽器視窗切換成並排顯示、水平顯示等方式來比較多張圖片的異同。

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更強的批次轉檔、更名功能

其中比較讓人驚艷的「批次轉換」功能，除了可以將各種格式的圖檔轉換成你指定的JPG、PNG、GIF、PDF、TIFF…等等各種格式之外，還可自訂壓縮品質失真率、或固定檔案大小，或者字型選擇是否保留JPG檔中的EXIF或IPTC圖檔資料...等。

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更厲害的是，他的批次轉檔功能中還可支援直接套用圖片特效，譬如說幫全部圖片調整大小、轉成灰階、自動裁切、打上浮水印（圖片浮水印與文字浮水印）、自動調整色階/對比/色彩平衡、自動套用濾鏡...等等，另外還可加上3D邊框、陰影或油畫效果，連要批次幫圖片加入馬賽克也可以，真的很厲害唷！

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比較圖像功能，方便我們比對兩張照片的異同！

XnView內建比較圖像的功能，其實這也只是個小視窗，不過對於想比對兩張圖像的細微差異的人來說，相當方便好用！

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可自動將選取圖片作成網路相簿（22種佈景主題）

這個功能跟IrfanView或ACDSee一樣好用，不過它內建的22種佈景主題樣式，每一種都相當讓人滿意，這是其他免費看圖軟體所沒有的。只要選取你要作成相簿的圖檔之後，再按〔建立〕→〔網頁〕，即可將這些圖檔匯出成超好看的網路相簿，當然，你得再把這些網頁上傳到網站上，才算「網路」相簿。（放在自己的電腦也可以瀏覽）

 

這是建立網路相簿的設定頁面，我們可以自行選擇樣板、設定標題與縮圖尺寸等，設定好之後再按下〔建立〕按鈕即可。

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這是做好的相簿，不但自動幫我們做了縮圖、按了圖片還可放到最大，另外瀏覽圖片時還有Flash特效（不同樣板有不同特效），真的好用到讓人感動呀！

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延伸閱讀：

 

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較舊的留言
  1. xnview 說道：
    07-14, 2016 at 下午 5:04.41

    請教大大如何選成中文版?

    回覆
  2. E 說道：
    04-01, 2015 at 下午 12:05.37

    無法透過按左右鍵進行切換上下張?

    回覆
  3. 紫苑 說道：
    12-28, 2014 at 上午 2:53.29

    有日文字的檔案方面，無法看
    連資料夾也是一樣情況，無法打開

    回覆
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