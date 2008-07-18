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讓你的WordPress留言板顯示第1樓、第2樓…的留言統計數字

剛剛收到一個網友的回應，他說希望在網站留言功能中加入第1樓、第2樓這樣的留言統計數字，方便跟其他留言的使用者進行「對話」或互動，後來網友「香腸」提供了一個網站也有類似的功能，後來把他的Theme原始碼挖出來後，發現這是WordPress內建的功能，其實就是把兩三行控制碼加到原本的佈景主題裡面就可以囉，大家可以參考看看。

完成範例：

留言樓房-01

 

 

修改的檔案： /wp-content/themes/佈景主題名稱/comments.php

 

新加入的控制碼：

<?php $commentcounter = 0; ?>

<?php $commentcounter++; ?>

<?php echo $commentcounter; ?>

 

大概的位置： (照著貼上就行了)

留言樓房-02

 

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較舊的留言
  1. Richardmer 說道：
    01-03, 2017 at 上午 2:18.44

    Have ever thought that this is real – http://bit.ly/2hK6rZD ????
    Check it out

    回覆
  2. nick 說道：
    12-21, 2013 at 下午 9:23.42

    brain 您好

    这个方法加了感觉好真的很多
    不过可以请教您有没有办法做到和天涯论坛留言的格式一样的插件呀？
    像这样的http://bbs.tianya.cn/post-39-1184737-1.shtml
    因为这样看过去比较一目了然，每一个留言和回复都在同一个框框里面颜色分明。留言的时候——————— 用这个作区隔
    很清楚。很好用~
    希望您有可以推荐的～
    谢谢您

    回覆

  3. 通告： RUM-TECH » Blog Archive » 工作日誌－2009.05

  4. 咘萊嗯 說道：
    01-23, 2009 at 下午 5:18.48

    我的comments.php裡面找不到版大你說的那一行﹍﹍

    回覆
  5. 羅伊 說道：
    07-21, 2008 at 下午 10:46.08

    哇，俺的小小意見被採納呢!

    回覆
  6. 雪特爺 說道：
    07-19, 2008 at 下午 10:58.46

    話說，不來恩大大
    有沒有要推出一系列的WP系列的教學啊~
    最近想說要來自己架個Blog看看(之前是用Blogger，也還不錯)
    WP、LifeType、TT、F2Blog…等
    好多啊~~Orz

    回覆
  7. hsk0114 說道：
    07-19, 2008 at 下午 10:48.55

    編號不就行嗎…
    不用裝擴展xD

    回覆
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