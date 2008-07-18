讓你的WordPress留言板顯示第1樓、第2樓…的留言統計數字

剛剛收到一個網友的回應，他說希望在網站留言功能中加入第1樓、第2樓這樣的留言統計數字，方便跟其他留言的使用者進行「對話」或互動，後來網友「香腸」提供了一個網站也有類似的功能，後來把他的Theme原始碼挖出來後，發現這是WordPress內建的功能，其實就是把兩三行控制碼加到原本的佈景主題裡面就可以囉，大家可以參考看看。 完成範例：

修改的檔案： /wp-content/themes/佈景主題名稱/comments.php 新加入的控制碼：



<?php $commentcounter = 0; ?> <?php $commentcounter++; ?> <?php echo $commentcounter; ?> 大概的位置： (照著貼上就行了)

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