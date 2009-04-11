Norman Malware Cleaner 惡意軟體、黑心軟體清除工具！

2008/5/11更新： 軟體版本更新至6.01.05最新版，更新了內建的惡意程式識別碼，建議下載最新版程式來用。 「Malware」指的是「Malicious Software」，又稱為惡意程式、流氓軟體或黑心軟體，就像你吃了砒霜可能會馬上掛點，但是吃了黑心食品卻不一定會馬上出事一樣。「Malware」的危害可能不如一般病毒程式般危急，但一般防毒軟卻也不一定可以偵測得出是否有「Malware」潛伏在電腦中，如果你擔心電腦中不小心被裝了Malware造成帳號密碼被偷、防毒軟體失效或其他信用卡號、隱私資料遭竊的話，可以下載這個「Norman Malware Cleaner」來幫電腦掃瞄、清除一番。 ▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Norman Malware Cleaner

軟體版本：6.01.05（2009.5.11）

軟體語言：英文

軟體性質：免費軟體

檔案大小：21.7MB

系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista

官方網站：http://www.norman.com/

軟體下載： 按這裡 使用注意： 建議使用前先重開機按F8進入安全模式，再執行Norman Malware Cleaner軟體。

在部份情況下，抓到惡意程式時必須重開機才能順利移除它，請依指示重開機。

本軟體目前已能偵測、清除1812814個已知的惡意程式，請隨時下載最新版本。 使用方法： 第1步 將軟體下載回來後，在「Norman_Malware_Cleaner.exe」程式上按兩下直接執行，出現版權宣告後，按一下〔Accept〕按鈕即可開始使用。 第2步 上方的「Scan areas」可以讓我們選擇要掃瞄的磁碟機或資料夾，選好之後再按一下右下角的〔Start Scan〕按鈕即可開始掃瞄。如果有找到惡意程式的話，請再依照只是清除病毒或惡意程式。

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