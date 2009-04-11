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Norman Malware Cleaner 惡意軟體、黑心軟體清除工具！

2008/5/11更新：軟體版本更新至6.01.05最新版，更新了內建的惡意程式識別碼，建議下載最新版程式來用。

「Malware」指的是「Malicious Software」，又稱為惡意程式、流氓軟體或黑心軟體，就像你吃了砒霜可能會馬上掛點，但是吃了黑心食品卻不一定會馬上出事一樣。「Malware」的危害可能不如一般病毒程式般危急，但一般防毒軟卻也不一定可以偵測得出是否有「Malware」潛伏在電腦中，如果你擔心電腦中不小心被裝了Malware造成帳號密碼被偷、防毒軟體失效或其他信用卡號、隱私資料遭竊的話，可以下載這個「Norman Malware Cleaner」來幫電腦掃瞄、清除一番。

 

▇ 軟體小檔案 ▇

軟體名稱：Norman Malware Cleaner
軟體版本：6.01.05（2009.5.11）
軟體語言：英文
軟體性質：免費軟體
檔案大小：21.7MB
系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista
官方網站：http://www.norman.com/
軟體下載：按這裡

 

使用注意：

  • 建議使用前先重開機按F8進入安全模式，再執行Norman Malware Cleaner軟體。
  • 在部份情況下，抓到惡意程式時必須重開機才能順利移除它，請依指示重開機。
  • 本軟體目前已能偵測、清除1812814個已知的惡意程式，請隨時下載最新版本。

 

使用方法：

第1步  將軟體下載回來後，在「Norman_Malware_Cleaner.exe」程式上按兩下直接執行，出現版權宣告後，按一下〔Accept〕按鈕即可開始使用。

001

 

第2步  上方的「Scan areas」可以讓我們選擇要掃瞄的磁碟機或資料夾，選好之後再按一下右下角的〔Start Scan〕按鈕即可開始掃瞄。如果有找到惡意程式的話，請再依照只是清除病毒或惡意程式。

002 

 

 

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較舊的留言
  2. 有地震嘛?? 說道：
    02-18, 2011 at 下午 9:05.01

    原來是2年前

    回覆
  3. 喜樂 說道：
    08-08, 2009 at 下午 5:59.31

    謝謝您,滿好用掃到6個惡意軟體,多附在下載的軟體,以前以為電腦是不是中毒了,用防毒軟體掃瞄多沒有用,還以為電腦壞了,等掃到6個惡意軟體,才知道是它們在搞怪,謝謝您非常感恩o
    ps: 不來恩版主您好,給個建議是否軟體有英文版也能附帶有繁體中文版,讓我們一些不是很懂英文的人能受益,謝謝您o

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  4. JayJ670308 說道：
    05-12, 2009 at 上午 11:42.47

    不能下載…

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  5. 恁拔 說道：
    07-14, 2008 at 下午 1:57.35

    能清幾個?

    回覆
  6. 便便 說道：
    07-13, 2008 at 上午 2:39.56

    剛在看省不省的造句，看到這邊還在省…不省….

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  7. 皞皞 說道：
    07-11, 2008 at 下午 10:45.15

    完全都沒有感覺到地震ㄟ~
    我看我的神經麻痺了…

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  8. 訪客 說道：
    07-11, 2008 at 下午 10:35.16

    哇拷,把我的一些破解檔全刪了,欲哭無淚啊…..

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