一樣是寫部落格，一樣都是用 Blogger 的服務，一般人的部落格網址可能會是「http://briiantw.blogspot.com」這樣的，不過如果你有自己的網域名稱（網址註冊教學參考這篇），則可以把你的部落格網址設定成「http://briian.tw」這種超簡短的樣式。不但簡短好記憶，而且很有獨立自主、超然不凡的氣勢啊！

以下簡單介紹如何將自己申請到的網址與 Blogger 部落格綁定在一起，目前比較常見的部落格服務似乎只有 Blogger 是免費提供「自訂網域」的功能（Wordpress.com 得另外付費，之前台灣 PIXNET 痞客邦一年需天價新台幣 9800 元），其他供應商可能也有提供此類服務，不過 Blogger 全中文介面又「相對穩定」，短時間內 Google 應該也不會倒，所以目前就先以 Blogger 的服務來示範。(一般在國外網站註冊 .com 網址的話，一年大約都只有 10 元美金上下，相當於台幣 300 元。而在 Blogger 綁定自己另外買的網址：免費。)

一、開啟Blogger「自訂網域」的功能

第1步 開啟「http://www.blogger.com/」網站，在你要設定的網誌旁的選單點一下再按「設定」。我們也可一個網誌設定一個獨立的網址，當然你就得多花點錢去買自己的網域名稱囉。

第2步 開啟設定頁面後，點一下「網誌網址」方框中的「+新增自訂網域」。

第3步 如果你現在沒有自己的網址（網域名稱），可以透過 Google 提供的服務來購買。如果你已經有自己的網址，可以按一下最下面的「切換到進階設定」。

第4步 在方框中輸入你的網域名稱，如「www.briian.tw」，輸入完成後再按下〔儲存〕按鈕。另外也可勾選「將 briian.tw 重新導向至 www.briian.tw」，將沒有輸入網址別名的流量也直接引導到「http://www.briian.tw」網域中，避免大家搞不清楚到底有或沒有「www」有什麼不同。

另外一個貼心的功能是，Blogger 會在自訂網域設定好之後，自動將原本的舊網址轉向到新網址，這樣就不用擔心原本只知道「http://briiantw.blogspot.com」舊網址的人會找不到新網址囉。

第5步 接著會出現一個紅色的警告訊息「我們無法驗證您有權使用這個網域」，不用緊張，只要將網頁中的兩筆 CNAME 記錄加到 DNS 代管服務的管理頁面即可。（請繼續閱讀本文下一頁的說明）