gravatar是「Globally Recognized Avatar」的縮寫，他是一種「跨站台」的大頭貼服務，我們可以在支援gravatar服務的網站，如重灌狂人（WordPress 2.5以上版本），留言時如果填上你在gravatar網站中登錄過的Email帳號，他就會自動在你的留言旁邊顯示你自己設定的大頭貼，不用在每一個部落格註冊帳號或登錄，只要填上Email就可以自動顯示大頭貼。
更新：如果你是用WordPress自己架站的，可以參考這篇：如何讓WordPress支援gravatar跨站大頭貼？
網路上的部落格一堆，如果每個人都得在每個網站註冊、發言的話，可能不是那麼方便。不過只要註冊過一次gravatar，則可以在不同網站自動顯示屬於自己的大頭貼（該站需支援gravatar功能），方便做個很簡單的身份識別，也是相當不錯。
而gravatar的大頭貼算是個比較獨特的網路身份識別方式，別人也許可以跟你使用同一個圖示，但是他的圖檔網址上面的ID卻不會跟你一樣。所以萬一有人假冒你的帳號跟大頭貼來亂說話，只要看一下他的gravatar大頭貼ID是不是跟你的ID一樣，就可知道兩者是不是同一個人。
- 網站名稱：gravatar
- 網站網址：http://gravatar.com/
- 可支援的BSP：Blogger、LiveJournal
- 可支援的架站程式（軟體/外掛）：WordPress、MovableType、TextPattern Hack、Expression Engine Plugin、PMachine Hack、Nucleus Plugin、YACS How-To、Blojsom Plugin、Ruby on Rails、Smarty、OSX Leopard Address Book Plugin...，請參考這裡的說明。
在gravatar網站中，一個帳號可以同時登錄多組Email，每個Email可以設定一個大頭貼圖示來當作自己的識別符號，登錄Email時，必須透過收信、認證的步驟來確認該Email帳戶的所有權。
只要在gravatar網站中註冊、驗證過一次，以後到其他支援gravatar的網站留言時，填上Email就可以自動顯示你登錄過的大頭貼。日後，如果你到gravatar網站幫你的Email帳號換大頭貼的話，所有網站上的所有留言旁的大頭貼也會跟著換。
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一、註冊gravatar網站帳號
要啟用gravatar大頭貼功能的話必須用你的Email去gravatar網站註冊一個帳號，完成Email驗證並登入後，即可將你的大頭貼圖片跟Email帳號綁定在一起，以後只要輸入Email就可以在支援gravatar的網站中即可自動顯示大頭貼囉。
第1步 開啟「gravatar」網站，按一下【Sign Up】，註冊一個新的帳號。
第2步 填上你的Email後，請再按一下〔Signup〕按鈕。
第3步 接著請去收信，收到一封標題為「[Gravatar] Verify email addition」或「Welcome to Gravatar」的郵件之後，請按一下郵件中的網址，啟用你的帳號。
第4步 回到gravatar網站後，請在「Nickname」輸入你的暱稱，然後在「Password」跟「Password(again)」欄位中輸入你的密碼，最後再按下〔Signup〕按鈕即可完成註冊。以後要回gravatar網站設定大頭貼的話，用你剛剛輸入的Email跟密碼登入即可。
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湖六助親父さん
こちらこそ。宮城展では初めてお会いしましたのに和やかな日を有難うございました。
そのうえ佐羅の写真、湖六助親父さんのﾌﾞﾛｸﾞに載せて頂き有難うございました！書き込みしようと試みましたが今日は、ハイオクが多すぎて明日、主人と頑張ります。またお逢い出来るのを楽しみしております。４/３は神奈川展に行きます。お逢い出来るかな・・・
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謝謝您 超實用
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謝謝你的分享，很實用！