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NTLite v1.2.0.4680 自製整合修補程式、驅動程式的「Windows 全自動安裝光碟」！

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2017/1/3 更新：軟體版本更新為 NTLite v1.2.0.4680 版，新增些許功能並修復一些程式問題，可支援 Windows 7 ~ Windows 10 各版本。

每次重灌完電腦都得再裝一堆Service Pack修補包、Hotfix修補程式跟一堆硬體驅動程式...等，幾乎每裝好一台電腦都得花比重灌還久的時間安裝有的沒的一堆東西，有沒有什麼方法可以自行製作已經整合好各式修補程式、Service Pack系統修補包的Windows安裝光碟呢？

對於一般使用者來說，重灌一次電腦大概就是一兩小時，灌好之後再慢慢設定、邊用邊安裝軟體、調整功能就好。可是對於要服侍公司數台、數十台電腦的MIS來說，每次都要花個幾小時來重複執行一些固定的動作，光是重灌電腦一件事就會搞死人了。 (有Ghost可用的話還好，萬一硬體規格都不同的話會更麻煩些)

以下介紹nLite這軟體，可以幫我們製作整合好Service Pack與修補程式的全自動安裝光碟，便利性跟AutoXP或SuperXP之類的東西差不多，如果你是公司負責管理電腦的MIS，可以使用合法授權的原版光碟來作個比較沒有安全性顧慮的自動安裝光碟。讓常常需要重灌電腦的MIS或電腦賣場的工程師可以快速完成多台電腦的系統安裝工作。

nLite這軟體是用來幫Windows 2000/XP/2003等系統製作「全自動安裝光碟」的好用工具，我們除了可以用nLite將最新的Service Pack整合到Windows安裝光碟的系統檔中，還可把一堆最新推出的Hotfix修補程式都塞進去，甚至還可以把各種常用硬體的驅動程式（SATA、SCSI驅動程式啥的）也放到裡面去。

這樣一來，要重灌電腦時，只要在開始時手動處理硬碟分割、格式化的設定，其他安裝步驟都不必作任何動作，裝好之後的Windows系統也不用再裝其他驅動程式，甚至連Windows的序號都不用輸入了，相當方便。 （XP在安裝時抓不到SATA或SCSI硬碟的問題也不用另外處理了）

 

 

對我來說，最大差別就是當我們將XP Service Pack 3整合進去之後，每次重灌XP都不用再另外多花一個多小時的時間下載、安裝Service Pack修補包，尤其Vista的SP1安裝時間超久的，可以先整合進去之後，就不用再浪費生命在這些重複的工作上了。

 

 

以下軟體分為兩個版本，nLite可以製作Windows 2000/XP/2003的全自動安裝光碟，NTLite 可以製作Windows 7 ~ Windows 10 各版本的全自動安裝光碟，請依照你的使用需求下載不同版本的軟體。NTLite 的操作介面跟nLite有些許不同，但使用方法都大同小異。

▇ 軟體小檔案 ▇    (製作 Win 7 ~ Win10 安裝光碟用)

軟體名稱：NTLite
軟體版本：1.2.0.4680
軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
軟體性質：免費軟體
檔案大小：8.66 MB
系統支援：可製作 Win 7 ~ Win10 安裝光碟
官方網站：https://www.ntlite.com/
軟體下載：按這裡

 

▇ 軟體小檔案 ▇    (製作XP安裝光碟用)

軟體名稱：nLite
軟體版本：1.4.9.3
軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
軟體性質：免費軟體
檔案大小：2.51MB
系統支援：僅限製作Windows 2000/XP/2003安裝光碟
官方網站：http://www.nliteos.com/
軟體下載：按這裡

 

nLite還可以幫我們「預先」修改各式Windows的系統設定，包含顯示/隱藏桌面圖示、移除開始功能表中的功能、修改Windows/Program Files路徑、修改TCP/IP半開連線數、IE首頁位址、IE下載數量限制、隱藏工作列圖示...，此外還可直接取消一些Windows內建的視覺效果、加強系統運作效能的調校等。

並能在「我的電腦」圖示按右鍵時的選單中新增服務、控制臺、清理磁碟、新增/移除程式、裝置管理員...等，或在檔案上按右鍵時出現「記事本開啟」的功能，還能直接移除某些Windows中很少用到的功能，幫Windows整個減肥，自己作個精簡版的Windows系統。

 

本文篇章：

以下共分5個章節，請依序瀏覽。

 

 

一、整合前準備工作

第1步  nLite的使用方法很簡單，開始用之前，必須先準備好相關資的檔案，如Windows XP原版安裝光碟程式、Service Pack修補程式、Hotfix修補程式、驅動程式...與nLite軟體。

請先在硬碟中新增「WinXP」跟「Drivers」兩個資料夾，先把原版Windows XP安裝光碟中的全部檔案複製到「WinXP」資料夾中，然後再把你要預先安裝的硬體驅動程式解壓縮好放到「Drivers」資料夾裡，這兩個資料夾之後都會用到。如果你要把SP3或其他Hotfix修補程式也整合進去的話，可以都先準備好。

nLite-01

 

第2步  nLite軟體內建多國語系，但安裝時需先使用英文版介面安裝，安裝好第一次執行nLite軟體時，可以勾選【Traditional Chinese】，即可切換成繁體中文介面。

nLite-02

 

本文篇章：

以下共分5個章節，請依序瀏覽。

 

 

 

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  1. PETER 說道：
    04-21, 2013 at 下午 9:52.33

    你好: 請問一下…intel 的sata driver 有找到..可是amd 的sata driver 不好找..可否指導一下方向…安裝方法是一樣嗎?

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