作者：,     

[大蜘蛛] Dr.Web CureIt! 免費掃毒軟體（免安裝，直接殺毒！）

Dr.Web CureIt

2016/10/22 更新： Dr.Web CureIt! 軟體版本更新至11.1.2.8300 (Scanning Engine version) 最新版。

2013/4/11 更新：Dr.Web CureIt! 軟體版本更新至 8.0 最新版。此版本大大改進了掃毒效能與抓毒能力、可自動更新病毒碼，並可支援 Windows 8 與 Windows Server 2012 最新版作業系統。

Dr.Web CureIt! 是一個相當不錯的掃毒、殺毒工具，不同於一般防毒軟體需要安裝、註冊（或破解），Dr.Web CureIt不但完全免費、內建多國語系（繁體中文與簡體），而且還不用安裝到系統中，只要將軟體下載回來直接執行，即可開始掃瞄電腦中是否有檔案或文件遭受病毒感染，如果有抓到病毒的話，還可直接修復、刪除、移動或進行其他處理。

Dr.Web CureIt!除了可以偵測一般病毒之外，還可針對廣告軟體、撥號軟體、玩笑程式、風險程式與駭客工具...等進行過濾，抓出電腦中可能會造成安全性問題與電腦操作問題的潛在威脅。

不過，它跟其他防毒軟體的最大不同，也是它的「特色」，就是不支援檔案或網頁、Email 的即時監控，一切都得等到你有想到要去掃毒時才會去檢測電腦中的檔案。所以如果你的電腦會上網、會收信、會跟其他電腦有任何方式的接觸，最好還是另外安裝一套有即時監控、掃瞄的防毒軟體會比較安全點。

 

▇ 軟體小檔案 ▇

軟體名稱：Dr.Web CureIt!
軟體版本：11.1.2.8300  (Scanning Engine version)
軟體語言：中文（內建多國語系）
軟體性質：免費軟體
檔案大小：150 MB
系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/Windows Server 2012
官方網站：http://freedrweb.com/cureit/
軟體下載：按這裡

 

所以，Dr.Web CureIt!這樣的軟體可以用在什麼地方呢？一般大概就是你明明下載到一個有疑問的檔案，可是目前防毒軟體抓不出來，或者人家說你的電腦中毒了，可防毒軟體卻一直都沒反應的時候，可以下載Dr.Web CureIt!這軟體來掃一掃。

當你原本的防毒軟體正在運行時，亦可同時執行Dr.Web CureIt!的掃毒工作，這並不會衝突。

 

使用方法：

第1步  將軟體下載回來，直接執行「cureit.exe」程式，即可開始使用。出現歡迎畫面後先勾選「我願意參加軟件質量提昇計畫.…」 ，然後再按一下「繼續」按鈕即可開始使用。

dr-web-001

 

第2步  接著按一下「開始掃描」按鈕，即可讓 Dr.Web CureIt! 開始針對你的電腦進行掃毒。

dr-web-002

 

第3步  此時畫面中會顯示目前掃毒的過程，如果有掃到什麼問題檔案的話，會直接列出來在上面。

dr-web-003

 

第4步  按一下右上角的設定圖示再按「選項」即可開啟設定視窗，我們可依照需求讓電腦在掃毒後自動關機，或設定找到病毒後的預設處理方法…等。

dr-web-004

dr-web-005

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 防毒軟體、防火牆、病毒檢測 » [大蜘蛛] Dr.Web CureIt! 免費掃毒軟體（免安裝，直接殺毒！）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
avast! Antivirus 2016 繁體中文版！v12.3.2280 ...
小紅傘 2017 Avira Antivirus v15.0.24.146 免費...
AVG Free AntiVirus 2016 免費防毒軟體 繁體中文版 (v1...
終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus 免費防毒軟體 （繁體中...
ClamWin v0.99.1 免費防毒軟體
微軟 MSE 免費防毒軟體 Microsoft Security Essenti...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. Pig 說道：
    02-19, 2016 at 下午 10:12.06

    您好
    我下載此軟體 結果有掃到病毒 移除後
    重新開機無法進入Windows 是否有人這種情況

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 