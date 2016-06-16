以前我們常常把Word或其他格式的文件轉成PDF檔，如果現在拿到一個PDF文件卻想用微軟的Word軟體來修改或重新編輯內容的話，該怎麼做呢？以下介紹這套「Solid Converter PDF」文件轉換軟體，不但可以輕鬆將PDF文件中的文字擷取出來，甚至連表格、圖檔都可以正常轉換成一般Word文件格式唷。（另外也內建Word轉PDF功能）

這軟體實在不錯，除了可以支援絕大部分的PDF文件（單純的文件內容），在繁體中文文字的轉換部份也都很正常、沒有亂碼之外，還可以支援表格、圖片與超連結，當我們把一個內含各種表格、圖片與文字、數字的PDF檔放進去之後，便可自動轉換成與原來PDF文件內容一樣的Word檔！甚至連內容格式、排版都不會亂掉（大部分），真是厲害呀！轉好的文字都是可以直接編輯、修改的，不是只抓圖好看而已唷。

操作有多簡單呢？只要選取檔案、按下轉換按鈕，幾乎2個步驟就可以完成，而且轉換的效果好到讓人驚嘆啊～

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Solid Converter PDF

軟體版本：9.1

軟體語言：中文版（內建15國語系）

軟體性質：試用版（15天，只能轉10%或10頁）

軟體售價：99.95美金（專業版）、49.95美金（標準版）

檔案大小：1.66 MB

系統支援：Windows XP/2003/Vista/7/Win 8/Win 10

官方網站：http://www.soliddocuments.com/

軟體下載：按這裡

3.1版新功能：（轉貼自官方網站） 頁眉和頁腳復原

Solid Converter PDF 為您提供轉換頁眉和/或頁腳的選項。您可選擇將其放在 Word 的頁眉/頁腳功能中，或者選擇將其放在檔案的主體中，使頁眉/頁腳作為獨立的文字方塊出現在每一頁。第三種選項則是您可將其一起移除掉。 旋轉文字自動復原

為轉換 包含彎曲、傾斜或倒置文字的 PDF 發愁？ 別發愁。 Solid Converter PDF version 3.1 給予您從 PDF 轉換文字的能力，無論其旋轉方向如何，均無問題。 表格識別

Solid Converter PDF 能夠 將表格從 PDF 轉換至 Word ，同時保持表格的頁面，包括方框和表格欄區。表格欄區將被識別出來，並轉換至文字方框，以供輕鬆編輯。 超連結自動偵測

在原始 PDF 檔案中處於標■格式的超連結（譬如 http://www.solidpdf.com）將自動轉換至新的 Word 檔案中。 AES 安全認證

Solid Converter PDF 可打開並轉換具有 AES 安全認證的文件。

由於這軟體是付費軟體，試用版有些使用上的限制。譬如說試用版只能用15天，每次轉換時最多只能轉換10%或最多10頁的內容，轉換好之後的文件下方會自動加上試用版的提示購買文字，不過這都還好，還能用。如果你真的有大量的使用需求，花個49.95美金（標準版）或99.95美金（專業版）來買個完整功能的版本，應該都還不會太貴。 （跟Adobe的超昂貴軟體比起來的話…）

一、安裝Solid Converter PDF軟體

第1步 安裝Solid Converter PDF軟體的方法很簡單，將「solidconverterpdf.exe」安裝檔下載回來後，直接按兩下進行安裝程序，勾選下方的「I have read and agree...」選項後，再按一下〔Install〕即可開始安裝。

第2步 安裝好之後，記得先將其他還沒存檔或執行中的文件儲存一下，再按一下〔Restart〕按鈕，讓電腦重開機。

二、將PDF文件轉換成Word檔

第1步 安裝好Solid Converter PDF軟體後，直接執行桌面上的「Solid Converter PDF」軟體捷徑，如果你沒有購買序號的話，可以點選「我想試用...」這個選項，然後再按一下右邊的〔試用〕按鈕，開始執行文件轉換工作。

第2步 接著請選取你要轉換成Word或其他文件格式的PDF檔案（可同時選取多個PDF檔），按一下〔轉換〕按鈕右邊的下拉選單，再點選【儲存為DOC檔案】，即可馬上將選取的PDF檔轉換成Word文件。

第3步 轉好之後請按一下〔關閉〕按鈕，他會自動以Office Word軟體（如果你有裝的話）開啟轉換成功的Word文件。

第4步 如圖，這就是從PDF轉成Word的文件檔囉，裡面包含中文字、段式、表格、超連結與圖片...，幾乎都跟原本的PDF文件一模一樣，馬上就可以用Word來編輯囉。不過請注意，試用版一次只能轉換10%（或10頁）的內容，必須購買正式版本才能執行完整功能。

對了，安裝好這軟體之後，如果你想把一般的Word文件或其他文件、圖檔轉換成PDF格式的話，可以用列印的方式，去印表機選單中選取名為「Solid Converter PDF 」的印表機，即可將該文件轉換成PDF檔。