2012/12/11 更新：Yahoo! 奇摩輸入法專案將於 2013/1/15 關閉，原本的開放原始碼程式將搬到： GitHub去 ，期待有人再撿起來做…。如需下載舊版程式，請按「這裡」。

2011/11/04 更新：軟體版本更新至 v1.1.2535最新版，此版本修正了在 Windows 系統中開機啟動時，會出現網頁或網址指令碼錯誤的問題。另外也修正了在 Mac 系統中一些 Ctrl 組合鍵無法正確送至當前應用程式的問題。建議下載、安裝最新版程式。 注意！請先從控制台完整移除舊版 Yahoo! 奇摩輸入法之後，再重新下載安裝新版程式。

原來Yahoo奇摩自己也搞中文輸入法耶，而且還是很「在地化」的輸入法唷！一次整合了「好打注音」、「傳統注音（ㄅ半）」、「倉頡」跟「簡易」等四種輸入法，安裝好Yahoo奇摩輸入法軟體後，打中文時隨時可以自行切換成慣用的輸入法來打字，重點是還整合了英漢字典、漢英字典、網頁搜尋與台灣股市等四種資料搜尋功能，讓我們可以不用開網頁就可以直接找資料唷！

有趣的是，這次Yahoo推出的中文輸入法除了一般的Windows平台之外，還支援了Mac OS X作業系統，看樣子應該是看好以後Mac系統的普及率會越來越高囉？除此之外，這個稱為「好打注音」的注音輸入法，是類似微軟新注音與自然輸入法的那種「免選字」的智慧型輸入法，他會透過長期累積中文字使用習慣與字彙資料庫來判斷你所輸入的句子該怎樣寫，當然，有些時候還是不是很準。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Yahoo奇摩輸入法 軟體版本：1.1.2535 軟體語言：繁體中文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：21.9MB 系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista/Mac OS X 官方網站：http://tw.media.yahoo.com/keykey/ 軟體下載：按這裡。

一、注音文校正功能，ㄉㄇㄎ自動幫你改到好！

跟其他輸入法不同的是，它還多了個「注音文校正」功能，如果你把「我的」打成「我ㄉ」他會強制跳出一個包含「的、得、都、大」等文字的選單來讓你挑選正確的文字，這樣就比較不會因為懶得選字、或懶得打完全部的注音符號而不小心注音文連篇了。當然，這功能是可以關閉的，如果你還是覺得打注音文很.可.愛.，可以不要開啟「注音文校正」功能，這樣它就不會自動幫你挑字了，這…也許會很有幫助？

二、「符號表」功能，快速輸入各種特殊符號

這應該算是很符合台灣網友、鄉民的文字輸入習慣吧，很多人打文章或打B時很喜歡打一堆有的沒的特殊符號，有了這個Yahoo輸入法就方便多囉。

三、輕鬆輸入簡體字，不用另外安裝軟體

如果你剛好要輸入簡體中文字的話，可以直接按一下〔繁〕這個按鈕，切換成〔簡〕之後，就可以直接打簡體中文囉，真是方便呀！（只是我幾乎用不到）

四、安裝方法：

第1步 安裝方法跟其他軟體都一樣，將「YahooKeyKey-Windows-current-zh-TW.exe」檔案下載回來之後，直接按兩下執行安裝程序，然後再一直按下一步就可以。

第2步 一直到下面這畫面時，請點選你慣用的輸入法，選好之後再按一下〔完成〕即可。

第3步 當我們要輸入中文字時，跟其他輸入法其實都一樣，不過我們可以直接在工具列上點選其他慣用的注音輸入法，「好打注音」就是類似微軟新注音跟自然注音一樣的會自動選字的智慧型書入法。

第4步 這是選字時的畫面，也挺好看的。目前用起來選字還算準，比起微軟新注音好很多，尤其是還可以直接輸入簡體字跟特殊符號，比起新注音好用很多。

五、輸入法設定頁面畫面

以下展示一些Yahoo奇摩輸入法的設定畫面，應該不用多介紹，看了就大概知道要勾那些、不勾那些了。

注音輸入法的設定頁面。

倉頡輸入法的設定頁面。

簡易輸入法的設定頁面。

可以匯入個是詞庫，如果你常輸入一些不同領域的專有名詞，去找些詞庫來匯入可以減少選字的時間。

如果你勾了自動更新，以後有出新版本軟體時，會自動跳出來問你要不要更新。

版權頁面，他上面標示的版本為「1.0 beta build 1278」，看樣子還是很新的版本。