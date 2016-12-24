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[下載] 小紅傘 2017 Avira Antivirus v15.0.24.146 免費防毒軟體（+繁體中文版）

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2016/12/24 更新：軟體版本更新至 v15.0.24.146 最新版。

這個俗稱「小紅傘」的Avira Free Antivirus防毒軟體是國內外都知名的防毒軟體之一，他的高偵測率與未知病毒防禦功力受到相當多人的好評。雖然免費版功能比不上付費版本，不過對於一般病毒防禦的成果來說還算不錯。 更新大概有操作介面的美化、加快掃毒速度...等，實際上介面的改變並不多，如果你已經習慣舊版的操作方式，新版本不會讓你摸索太久，幾乎就是跟原本的一樣，不過掃毒速度倒是真的有快那麼一點點。

缺點是有那麼一些，譬如說免費版本還是不支援釣魚網站防護、間諜軟體防護、不支援POP3掃毒、快速更新病毒碼（最短毎6小時更新一次）、不支援廣告軟體防護、不支援 Web Protection 網頁流量掃毒（這還滿需要的）…等，其實如果你的電腦不常出入危險網頁或下載奇怪的軟體，Avira Free Antivirus 免費版倒是可以用用。如果你常常逛一些國外網站或一些常被搞了一堆地雷的網站，那就得多小心了。最好還是花錢買專業版本的防毒軟體會比較安心點。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Avira Free Antivirus 2017（小紅傘免費防毒軟體）
  • 軟體版本：中文版-15.0.24.146 英文版-15.0.24.146
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文..等版本
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：227 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.avira.com/
  • 軟體下載：按這裡

安裝注意：安裝新防毒軟體前，建議先移除原本的防毒軟體，重開機後再安裝新軟體。

安裝任何防毒軟體之前，請務必確認你的電腦沒有安裝其他防毒軟體，或者已經確定將其他舊版或者其他版本的防毒軟體都已經移除乾淨，並重開機後，再安裝以下的防毒軟體。因為再某些不可預知的情況下，重複安裝多套防毒軟體有可能導致系統當機或者電腦變很慢，就是會打架的意思啦！為了避免此類狀況發生，請多加注意！

安裝時請注意！安裝時如果出現以下畫面，請不要勾選畫面中的選項，避免讓程式修改你的瀏覽器首頁或搜尋引擎等功能。

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使用方法：

第1步  將軟體下載回來、點兩下安裝程式。出現以下的畫面時，如果點「快速安裝」，則只會有兩個步驟，勾選「我接受 使用者授權合約 和 隱私權政策」再按「下一步」即可自動完成軟體安裝工作。

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第2步  安裝好軟體後，可以從右下角的小紅傘圖示點一下滑鼠右鍵再按「啟動 Avira Free Antivirus」，開啟軟體主視窗。

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第3步  開啟 Avira 小紅傘軟體主視窗之後，要先做兩件事，一是更新病毒定義碼，二是執行全電腦的完整病毒掃描。

請按一下「開始更新」按鈕，下載最新版的病毒定義碼，這樣防毒軟體才能識別最新的病毒木馬或惡意程式。

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第4步  更新完後，請點一下左邊的「System Scanner」，接著在「本機硬碟」上按一下滑鼠右鍵再點「開始掃描（管理員）」，讓 Avira 防毒軟體幫你檢查硬碟裡是否有病毒或已感染的檔案。

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第5步  另外在選單中點「其他功能」再按「組態」，即可開啟設定選單。

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第6步  我們可以在設定選單中按「System Scanner」，手動勾選要掃描哪些檔案、是否執行系統完整性檢查、是否先掃描 Rootkit、是否掃描登錄檔..等等設定。

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第7步  另外也可在「威脅類別」裡面勾選要阻擋哪些惡作劇程式或不好的惡意程式。

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注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
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  1. p4959 說道：
    12-24, 2016 at 下午 7:26.24

    我的必須安裝"Avira Connect"不然都不能更新，試了兩台都一樣。不知道不來恩是否也一樣。

    回覆
  2. Kent Li 說道：
    12-24, 2016 at 下午 3:06.13

    下載繁體中文版，Chrome 顯示含有惡意軟體，就封鎖掉了…

    回覆
  3. daiaoe 說道：
    12-22, 2016 at 上午 9:53.12

    能否更新移除廣告教學?

    回覆
  4. Tiffany 說道：
    07-18, 2016 at 下午 9:44.56

    您好
    我忘記我安裝小紅傘多久了，可能一年多了吧！
    今天我怎麼點我的網頁她都一直跳出這個頁面
    https://www.avira.com/en/pua-attacks?x-a-source=AME&x-a-utoken=b0247a862d9948b4bf743c3f90471635877afef7&x-a-medium=6027&x-a-version=5908&x-a-item=framer&cservices=17

    想要請問您我要怎麼處理好呢？要刪掉重新安裝嗎

    回覆
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