Comodo Cloud AntiVirus 是一套免費的防毒軟體，不管商業環境（公司行號、辦公室）或家庭、個人使用，都是免費的。不用另外申請序號，下載後安裝即可使用。雖然免費版的功能不如付費版本來得多，不過還算堪用。如果你缺防毒軟體的話，可以試試看這套免費防毒軟體。
軟體名稱：Comodo Cloud AntiVirus 免費版
軟體版本：1.10.412605.476
軟體語言：繁體中文、英文…多國語言版
軟體性質：免費
檔案大小：215 MB
系統支援：Windows XP SP2/Vista/Windows 7/Win 8, 8.1/Win 10
官方網站：http://antivirus.comodo.com/
軟體下載：按這裡
主要功能：
- 偵測並消滅電腦與內部網路流竄的病毒
- 即時檔案存取監控
- 啟發式分析，攔截未知病毒
- 自動更新病毒碼
- 簡單易用，裝完就可以把他忘了（官網自己講的）
- 支援Windows 2000 SP4與XP SP2以後版本（不支援98/Vista)
- HIPS程式即時監控系統
- Email掃毒（寄出、收信時自動掃描）
安裝時請注意！安裝時，請留意每一個安裝步驟與畫面，如果有出現類似下方的修改瀏覽器或搜尋引擎等選項，請不要勾選！或者有其他推薦軟體，也不要勾選、安裝。
您好
我用COMODO 怎麼都無法更新了
不知道是哪裡有問題
站長有遇到過嗎??
謝謝
我也無法更新
程式會錯亂 開機會很慢
知道自己要SET 什麼會很好用..
我對Comodo的東西都會有恐懼
之前我用Comodo的系統還原軟體
結果重開機電腦崩潰，死機，開機畫面出現以後就藍底白字
且聽說Comodo的軟體都會咬住系統中樞，只要稍微差錯就會壞掉
COMODO 5.9 中文化 (120122)
解壓縮後將裡面7個檔案複製到COMODO的translations資料夾裡
中文化檔名已更改，在語言選項那邊選擇正體中文就可以了。
下載位置： http://www.mediafire.com/?jcrrh8jbbxw2bf3
終於有人提供了 不然不知道要看多久的簡體中文…
現在好像只到5.9版 不知道怎麼搞出v10= =
comodo防毒軟體 最新版本應該才5.8
更新日期是10月20號