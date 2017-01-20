[下載] 終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus 免費防毒軟體 （繁體中文版）

Comodo Cloud AntiVirus 是一套免費的防毒軟體，不管商業環境（公司行號、辦公室）或家庭、個人使用，都是免費的。不用另外申請序號，下載後安裝即可使用。雖然免費版的功能不如付費版本來得多，不過還算堪用。如果你缺防毒軟體的話，可以試試看這套免費防毒軟體。 軟體名稱：Comodo Cloud AntiVirus 免費版

軟體版本：1.8.407387.418

軟體語言：繁體中文、英文…多國語言版

軟體性質：免費

檔案大小：215 MB

系統支援：Windows XP SP2/Vista/Windows 7/Win 8, 8.1/Win 10

官方網站：http://antivirus.comodo.com/

軟體下載：按這裡 主要功能： 偵測並消滅電腦與內部網路流竄的病毒 即時檔案存取監控 啟發式分析，攔截未知病毒 自動更新病毒碼 簡單易用，裝完就可以把他忘了（官網自己講的） 支援Windows 2000 SP4與XP SP2以後版本（不支援98/Vista) HIPS程式即時監控系統 Email掃毒（寄出、收信時自動掃描） 安裝時請注意！安裝時，請留意每一個安裝步驟與畫面，如果有出現類似下方的修改瀏覽器或搜尋引擎等選項，請不要勾選！或者有其他推薦軟體，也不要勾選、安裝。

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