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[下載] 終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus 免費防毒軟體 （繁體中文版）

Comodo Cloud AntiVirus 是一套免費的防毒軟體，不管商業環境（公司行號、辦公室）或家庭、個人使用，都是免費的。不用另外申請序號，下載後安裝即可使用。雖然免費版的功能不如付費版本來得多，不過還算堪用。如果你缺防毒軟體的話，可以試試看這套免費防毒軟體。

 

軟體名稱：Comodo Cloud AntiVirus 免費版
軟體版本：1.8.407387.418
軟體語言：繁體中文、英文…多國語言版
軟體性質：免費
檔案大小：215 MB
系統支援：Windows XP SP2/Vista/Windows 7/Win 8, 8.1/Win 10
官方網站：http://antivirus.comodo.com/
軟體下載：按這裡

主要功能：

  1. 偵測並消滅電腦與內部網路流竄的病毒
  2. 即時檔案存取監控
  3. 啟發式分析，攔截未知病毒
  4. 自動更新病毒碼
  5. 簡單易用，裝完就可以把他忘了（官網自己講的）
  6. 支援Windows 2000 SP4與XP SP2以後版本（不支援98/Vista)
  7. HIPS程式即時監控系統
  8. Email掃毒（寄出、收信時自動掃描）

 

 

安裝時請注意！安裝時，請留意每一個安裝步驟與畫面，如果有出現類似下方的修改瀏覽器或搜尋引擎等選項，請不要勾選！或者有其他推薦軟體，也不要勾選、安裝。

Comodo AntiVirus-01

 

 

Comodo AntiVirus-02

 

Comodo AntiVirus-03

 

 

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較舊的留言
  1. 大郎 說道：
    02-27, 2015 at 上午 1:40.33

    您好

    我用COMODO 怎麼都無法更新了

    不知道是哪裡有問題

    站長有遇到過嗎??

    謝謝

    回覆
  2. erttyg 說道：
    02-24, 2015 at 上午 11:26.51

    程式會錯亂 開機會很慢

    回覆
  3. ss!! 說道：
    10-31, 2012 at 下午 7:30.48

    我對Comodo的東西都會有恐懼
    之前我用Comodo的系統還原軟體
    結果重開機電腦崩潰，死機，開機畫面出現以後就藍底白字
    且聽說Comodo的軟體都會咬住系統中樞，只要稍微差錯就會壞掉

    回覆
  4. akuma 說道：
    01-28, 2012 at 上午 10:18.38

    COMODO 5.9 中文化 (120122)
    解壓縮後將裡面7個檔案複製到COMODO的translations資料夾裡
    中文化檔名已更改，在語言選項那邊選擇正體中文就可以了。
    下載位置： http://www.mediafire.com/?jcrrh8jbbxw2bf3

    回覆
  5. 匿名 說道：
    12-17, 2011 at 下午 5:37.10

    comodo防毒軟體 最新版本應該才5.8
    更新日期是10月20號

    回覆
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